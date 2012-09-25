Erdoğan 'olay film' için devreye girdi

AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Hz. Muhammed'e hakaret içeren filmle ilgili olarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine filme ulaşım konusunda teknik çalışmalar yapıldığını söyledi.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Bağış, TRT Türk televizyonunda katıldığı programda soruları cevapladı.

Bağış, Hz. Muhammed'e hakaret içeren filmle ilgili bir soru üzerine, burada bir çifte standart olduğunu, Türkiye 'ye basın özgürlüğüyle ilgili telkinde bulunan ülkelerin kendilerine en ufak bir şey geldiğinde farklı tavır aldıklarını söyledi.

Bağış, şunları kaydetti:

"Film demiyorum, paçavrayla ilgili olarak sayın Başbakanımızın talimatıyla Ulaştırma Bakanlığımız, sayın Binali Yıldırım gerekli talimatları verdi. Bu paçavraya ulaşımla ilgili teknik bir takım çalışmalar yapıldı. Bizim moralimizi bozmamalı. Ama o film ne kadar iğrençse de ona ne kadar tepkili olsak da bazı komşu ülkelerimizde filmi dahi görmeden sadece kulak dolgunluğuyla gidip elçilikleri basmak, diplomatları öldürtmek, suikast girişimlerinin parçası olmak o kadar yanlış."

Türkiye'nin BM'de çağrısı olacak

Türkiye 'nin burada farkını ortaya koyduğunu kaydeden Bağış, Başbakan Erdoğan 'ın talimatıyla değerlere hakareti bir insanlık suçu haline getirmek için çalışma başlattıklarını söyledi.

Bağış, şöyle devam etti:

"İnşallah BM 'de bugünden itibaren birçok liderin, sadece Müslüman liderin değil, birçok liderin Türkiye 'nin bu çağrısına uyarak bu konuda BM 'yi harekete geçirmeye yönelik söylemleri olacak. Tamamen Türkiye 'nin çabalarıyla bu konuda önemli bir noktaya geleceğiz. Şu anda biz arkadaşlarımızla, bu İslamofobi nasıl bir küresel suç olarak algılanması için bir hukuki altyapı gerekiyor, o konuda çalışmalar yaptırıyoruz. AB mevzuatını tarıyoruz. Bizim peygamberimize hakaret edilmesi bizim ne kadar ağırımıza giderse, başkalarının değerlerine de hakaret edilmemesini sağlamak ve bu kürede insanca yaşayabilmek önemli."