Erdoğan: OHAL, yatırımları güvence altına almaya yöneliktir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “OHAL, sadece terörle mücadele ile sınırlıdır. OHAL yatırımların önünü kesmeye değil, onları güvence altına almaya yöneliktir” dedi. Erdoğan, “Türkiye'nin hukuk konusundaki titizliği birçok Batı ülkesinden çok daha iyi düzeydedir. Terörle bu kadar iç içe olup da soğukkanlılığını koruyabilen tek ülke biziz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Grup Isparta Meyve Suyu Üretim Tesislerinin açılış töreninde konuşan Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

“Açılışını yaptığımız meyve suyu fabrikasının hayırlı olmasını diliyorum. Yılda 100 bin ton meyve işleyeceği bu üçüncü fabrikanın kazandırılmasında emeği geçen her şeye teşekkür ediyorum. İnşallah çürüğe giden elmalar olmayacak. Bölgemizdeki meyve üreticileri yeni bir imkana kavuştular. Anadolu Grubu 110 milyon lira yatırımla içecek fabrikası açtı. Bunun da hayırlı olmasını diliyorum.

Bu yatırımlar uluslararası boyutuyla ayrıca önem arz ediyor. Ülkemize yatırım yapan kimse pişman olmamıştır, olmayacaktır.

Türkiye'nin hukuk konusundaki titizliği birçok batı ülkesinden çok daha iyi düzeydedir. Terörle bu kadar iç içe olup da soğukkanlılığını koruyabilen tek ülke biziz. Demokrasimiz ve ekonomimizle dimdik ayaktayız.

Hollanda'nın 16 Nisan halk oylamasında ilişkilerimizi sebepsizce germesinin kendi seçimleri olduğunu gördük. Şimdi aynı taktiği Almanya izliyor. İnanıyorum ki seçimlerden sonra onlarda normale dönecek.

Ülkemize yönelik haksız ve mesnetsiz suçlamalarla turistlerin gözünün korkutulması izah edilemez. Antalya'daki otellerimizin doluluğu dün itibariyle yüzde 80'lere ulaşmıştır. Ne oldu, seven yine Türkiye'ye geliyor.

YEKA İhalesi'ne katılan 8 firmadan dört tanesi Almandır. Almanların en güçlü firması, 150 yıldır bu ülkede faaliyet gösteren Siemens, Türk firmalarıyla bu adımı attılar. Aynı şeyi güneş enerjisinde de gördük. Biz her zaman birlikte kazanalım çağrısı yaptık. Türkiye 1984-2001 yılları arasında uluslararası yatırım noktasında 13 milyar dolar alıyordu, 2002-2016'da ise bu rakam 181 milyar dolara çıktı. Nereden nereye geldik. Uluslararası yatırımcılara her türlü desteğe sağlamaya hazırız.

Şimdi bu tesislerde 150-00 kişi çalışabilir ama binlerce kişi tarlasındakileri değerlendirme fırsatı bulacak.

OHAL, sadece terörle mücadele ile sınırlıdır. OHAL yatırımların önünü kesmeye değil, onları güvence altına almaya yöneliktir. İşte bu fabrikayı açtığımız, destek verdiğimiz gibi...

Yöneticisi oldukları medya kuruluşlarında olumsuz yorum yapanlar tatillerini Türkiye'de geçiriyorlar. Bugüne kadar nice badireleri atlatan Türkiye, bu iftira kampanyalarının da üstesinden gelecektir.”