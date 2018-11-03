Erdoğan: Öğrenci Andı ezanı Türkçe okutmak isteyenlerin metnidir

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kongre Merkezi'nde Türkiye Gençlik Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın Öğrenci Andı kararının ardından başlayan tartışmaların daha da arttığını ifade ederek, "Bu metin bu ülkede ezanı Türkçe okumak, okutmak isteyenlerin eseridir. Metne baktığın zaman bu milletin kendisini kültür medeniyet anlayışını ortaya koyan bir metin değildir. Bizim andımız İstiklâl Marşı'dır" diye konuştu.

Üniversite öğrencilerinin aldığı geri dönemeli bursun sigortalı bir işe girdikten sonra ödemeye başladıklarını belirterek öğrencilere seslenen Erdoğan, "Bu seni bedavacılığa alıştırmıyor" dedi.

"Gençlerle birbirimizi anlamamız şart" diyen Erdoğan, "Biz gençlerin hayal dünyasını yasaklarla çevrelemeyi değil alabildiğine genişletmeyi hedefliyoruz" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Gençlerin gelecekle ilgili endişelerini ortadan kaldıracak politikalar geliştirmek bizim en baştaki görevimiz. Gençlik politikalarımızı gözden geçireceğimizden emin olun.

"Politika kurullarından birisinin bünyesinde, gençlerle ilgili bir alt çalışma grubu oluşturulmasını gündemimize alabiliriz. Biz gençlerin hayal dünyasını yasaklarla çevrelemeyi değil alabildiğine genişletmeyi hedefliyoruz. Şu anda 81 vilayetimizin tamamında hamdolsun üniversitelerimiz var. Şimdi niteliği arttırmamız lazım, buna gayret etmemiz lazım. Hepimizin ortak sorumluluğu, gençlerimizin terör, şiddet, uyuşturucu ve nihilizm bataklığına düşmeyecekleri bir zemini hazırlamaktır.

"Rami Kışlası'nı Türkiye'nin en büyük kütüphanelerinden biri haline getiriyoruz. 2002'de sadece 9 olan gençlik merkezi sayımızı 286'ya, 1575 olan spor tesisi sayımızı 3567'ye ulaştırdık.

"Biz, 'gençlik geleceğimizdir' demekle kalmadık, kalmıyoruz. Geleceğimizi sağlıklı bir zeminde inşa etmek, donanımlı gençler yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

"Biz gençlerin hayal dünyasını yasaklarla çevrelemeyi değil alabildiğine genişletmeyi hedefliyoruz.

"Üniversite kapılarındaki utanç sahnelerine biz son verdik.

"Türk Silahlı Kuvvetleri hariç, şu anda emniyet, yargı dahil başı kapalı, başı açık diye bir ayrım var mı?

"Oxford'u getirdiniz de gitmedik mi?"

"Iğdır, Hakkari'deki bir gencin üniversite okuma şansı olmadığı dönemden biz üniversiteyi onların ayağına götürdük. Hani bir dostumun bir ifadesi var; 'Oxford'u getirdiniz de gitmedik mi?' demişti. Biz bunu yaptık. 81 ilimizin tamamında üniversitemiz var. Şimdi niteliğini artırmamız lazım. Dar gelirli ailelere mensup öğrencilerimizin en sıkıntılı sorunu, harçlardı. Bunu kim kaldırdı, biz kaldırdık. Bu meselenin marjinal örgütler tarafından kullanılmasının önüne geçtik. Ne yaparsan yap bunlar unutuluyor.

"Ocak ayından itibaren lisans öğrencilerine 500 TL verilecek. Yüksek lisans öğrencilerine bin lira verilecek. Doktora öğrencilerine bin 500 lira ödenmeye başlanacak. Bunlar bizim iktidarımızı ülkemizde sağladığı gelişmelerdir. Burslu öğrenci sayısı bu yıl 150 bine ulaştı. Gençlerimizde şöyle bir anlayış var. Gerçeği söylemem lazım. İlla burs... Niye burs? Bursun geri ödemesi yok. Be evladım, kredi aldığın zaman faizsiz iş bulmadan da değil. İş bulduktan sonra çok basit taksitlerle ödüyorsun. Bu seni bedavacılığa da alıştırmıyor. Bu milletin gençlerine bu yakışır.

"Kılık kıyafet meselesini çözerek üniversite kapılarındaki utanç sahnelerine Allah'a hamdolsun biz son verdik. Kamuda başörtüsü sorununu ortadan kaldırarak gençlerimizin iş hayatında engellerle karşılaşmanının önüne geçtik. Şu anda TSK hariç emniyet dahil başı açık, kapalı ayrımı var mı, yok. Siyasette bürokraside gençlere daha fazla görev vererek size güvenimizin sözde kalmadığını gösterdik. Seçme ve seçilme yaşını 18'e indirdik. Bu, gencime güveniyorum, inanıyorum demektir. Türkiye'nin siyasi, ekonomik, kültürel hayatında gençlerin varlığı her zamankinden fazla hissediliyor.

Andımız tartışması

"Danıştay'ın andımız kararı sonrasında gerek sosyal medyada, gerekse kimi yayın organlarında şahit olduğumuz manzaralar açık söylüyorum. Bu konudaki kararlılığımızı daha da artırmıştır. Çünkü bu metin bu ülkede, ezanı Türkçe okumak, okutmak isteyenlerin eseridir. Metne baktığın zaman içerik itibariyle bu milletin kendisini, kültür, medeniyet anlayışını ortaya koyan bir metin değil. Bizim andımız İstiklal Marşımızdır ve İstiklal Marşımızla beraber yolumuza devam ediyoruz. İstiklal Marşımızdan daha güzel, güçlü bir ant olabilir mi? Yok. Ama bunlar böyle çıkarmışlar.

"Yeniden piyasaya çıktılar"

"Kimse Türklüğünü inkar etmiyor ki? Ama Türkçülük yapmıyor. Ben Türküm ama Türkçü değilim. Böyle yaparsak dinimiz İslam ile çatışırız. İslam ırkçılığı reddediyor, ırkı reddetmiyor. Bu kararı kimi çevreler baskıcı ideolojilerine yakılmış bir yeşil ışık gibi algıladılar. Milletimize tepeden bakan, milletimizi kömürcü makarnacı diye aşağılayanlar uzun zaman sonra yeniden piyasaya çıktılar.

"Çok zavallı bunlar"

"Gazeteci kılıklı provokatörler ekranlarda, yıllardır biriktirdikleri kin ve nefreti kusmaya başladı. Hatta cübbelerini kiraya veren sözde hukukçuların Türkçe ezan zulmünü tekrar dillendirdiklerini şahit oldum. Ana muhalefet partisi de iyice şirazeden çıktı. Çıkmış televizyon kanallarından bir tanesinde diyor ki "O diyor İstiklal Marşını bile bilmez" diyor. Bunu meydanlarda sürekli okudum. Şimdi tekrar okumaya gidersek, der ki "bak okuttum" Çok zavallı bunlar. Hatta kendisi bir keresinde öyle bir yanlışa düştü ki, rezil etti. Şimdi biz değerlerimiz noktasında ne Akif'i bunlarla paylaşırız, ne İstiklal Marşımızı.

"Ülkemizde zamana değişime, hayata ve dünyanın gerçeklerine karşı direnmeyi çağdaşlık zanneden fosilleşmiş bir zihniyet vardır. Bugün de var.

"Kemalistim diye geçinen gençler var ya onların bunları bilmesi lazım.

"Atatürk'ün mirasını yağmalayanlar da bu çevrelerdir"

"Atatürk'ün mirasını yağmalayanlar da bu çevrelerdir. Atatürk'ün resmini kaldıranlar, Atatürk'ün İş Bankası hisselerini gasp edenler de bunlardır. Posta pullarının üzerinden Atatürk'ün resmini, okullardan Atatürk'ün resmini kaldıranlar yine bunlar. Bay Kemal sen bunları bilmiyor musun? Bize unutmak istediklerimizi yeniden hatırlatmaya çalışma. Gençliğimiz bunları bilmiyor, bilmesi lazım. Hele hele Kemalistim diye geçinen gençler var ya onların bunu bilmesi lazım. Neden bu işe sahip çıkmıyorsun?

"Biz ülkesinde ağaç kesenlerden değil ağaç dikenlerden olduk"

"Biz ülkesinde ağaç kesenlerden değil ağaç dikenlerden olduk. Ümraniye'de çöplük CHP zihniyetinde patladı, 38 vatan evladı orada öldü. Gençlerin omuz vermediği, sahip çıkmadığı bir davanın başarı şansı yoktur.

"Her şeyi istismar ederler ama tarihlerinde İstanbul Havalimanı, Avrasya Tüneli, Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi milletimizin gurur abidesi olacak tek bir eserleri dahi yoktur."