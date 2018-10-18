Erdoğan, ODTÜ'lü öğrencilere açtığı davayı neden geri çekti?

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, Tayyip Erdoğan’ın ODTÜ’lü öğrencilere açtığı davayı geri çekme sebebinin velilerden birisinin yazdığı mektup yüzünden olduğunu yazdı.

Erdoğan, mezuniyet töreninde ‘Tayyipler Alemi’ karikatürünü taşıyan öğrencilere dava açmıştı ancak sürpriz bir şekilde davayı geçen günlerde geri çekmişti.

Erdoğan’ın başdanışmanlarından olan İlnur Çevik, olayın perde arkasını Yeni Birlik gazetesindeki köşesinde yazdı.

Çevik’in köşesi şöyle:

Cemal Kaşıkçı olayı medyamızı meşgul ederken, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Türkiye gezisi gündemin başköşesinde yerini alırken, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde sessizce yapılan bir kabul Türkiye'de işlerin olumlu bir platforma taşınmaya başlandığını gösteriyor ve ülke insanımızın içini rahatlatıyor…

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kendisini gerçekten üzen birkaç ÖDTÜ öğrencisini kabul etti ve ülkede her şeyin kavga olmadığını, hoş görü ve affetmenin bu ülkede ön plana taşınan değerleri olduğunu gösterdi…

ODTÜ'lü öğrenciler mezuniyet törenleri sırasında ‘Tayyipler âlemi' olarak bilinen bir dizi karikatürü pankart olarak taşımış ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu öğrenciler hakkında şikâyette bulunmuştu. Erdoğan'ın şikâyeti sonrası öğrenciler uzun süren bir gözaltı süreci sonrası serbest bırakılmıştı.

İşte Cumhurbaşkanımız bu öğrencilerle Külliyede buluştu ve olay tatlıya bağlandı.

Öğrencilerin çiçek takdim ettiği ve samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede Erdoğan, öğrenciler ile tek tek ilgilendi, ailelerini ve nereli olduklarını sordu. Öğrencilerden birinin savunma sanayi ile ilgili ödüllü projesi olduğunu öğrenmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayi alanında yapılanları anlattı. Erdoğan, seçkin bir üniversite olan ODTÜ’nün de savunma sanayi alanına katkı sağlaması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin kalkınması için uğraştıklarını belirterek, gençlerden de bu atılımlara katkı sağlamalarını istedi.

Öğrencilerden biri böyle bir olaya sebebiyet vermek istemediklerini, bu nedenle üzgün ve pişman olduklarını bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşmenin sonunda öğrencilere, “Yerli bir cep telefonu size hediye ediyorum.” diyerek, telefon armağan etti.

Olayı çözende öğrencilerden birinin velisinin Cumhurbaşkanımıza mektup yazması… Yani Cumhurbaşkanımız kapıyı asla kimseye kapatmıyor yeter ki birileri derdini kavga etmeden doğru dürüst anlatsın.