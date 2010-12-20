Erdoğan Obama'ya mektup gönderdi

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ermeni tasarısının ABD Temsilciler Meclisi'nde görüşülmemesi için Obama'ya bir mektup gönderdi.



Erdoğan'ın ABD Başkanı Obama'ya mektup yazdığını Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu TBMM'de açıkladı.



Davutoğlu, "Özellikle ABD Temsilciler Meclisi'nin kapanışına yakın bir dönemde, baskın bir girişimle bu kararı Temsilciler Meclisi'nin Genel Kurulu'na getirme çabası, geçtiğimiz cuma günü yaşandı, yarın da bu çabayı sürdürme konusunda bazı girişimlerin olduğunu biliyoruz. Bu konuda ilk haberler bize ulaşır ulaşmaz, hem Washington Büyükelçiliğimiz oradaki muhatapları nezdinde hem de ben Sayın Clinton ile doğrudan temas kurarak gerekli uyarılarda bulunduk. Biz artık bu tasarıların, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde Demokles'in kılıcı gibi, bu ilişkilerimizin üzerinde sallanmasına izin veremeyiz. Bu çerçevede Sayın Başbakanımız da Sayın Obama'ya bugün bir mektup gönderdi. Bu iftiralar karşısında, bu hafıza dayatmaları karşısında Türk milleti, ulusal onurunu korumaya kararlıdır. Yüce Meclisimizin de bu konuda her zaman gösterdiği duyarlılığı göstereceğinden eminim" diye konuştu.



Dışişleri Bakanı Davutoğlu, hafta sonu yaptığı açıklamada da, ABD’de yeniden gündeme gelen 1915 olaylarıyla ilgili yasa tasarısı konusunu yakından takip ettiğini belirtmişti.



ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’la telefon görüşmesi yaptığını belirten Davutoğlu, şunları söylemişti: “Kendisine çok açık bir şekilde böyle bir çabanın, Türk-Amerikan ilişkilerinde yol açabileceği olumsuz sonuçları hep beraber görerek, bunu engellememiz gerektiğini ifade ettim. Bütün güçleriyle bu konuda devreye gireceklerini söylediler.” Gazetecilerin, “Tasarı, Temsilciler Meclisi’ne geldiği takdirde Türkiye’nin tutumu ne olur?” sorusu üzerine Bakan Davutoğlu, “Onu o zaman dünya görür. Ümit ederiz ki böyle bir sonuç olmaz” demekle yetinmişti.





TASARI SALI'YA KALMIŞTI



ABD Kongresi’nde, yeni seçilen 112'nci Kongre’nin göreve başlayacağı 3 Ocak’a kadar devam eden topal ördek oturumlarında, geçtiğimiz Cuma günü Ermeni tasarısının oylamaya sunulması gündeme gelmişti. Ermeni kaynaklı haberin internet sitelerinde yayılmasının ardından Washington’daki Türk Büyükelçiliği alarma geçmişti. Türkiye, gerek Kongre gerek Beyaz Saray, ABD Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları nezdinde girişim başlatmıştı.



Tasarı Cuma günü Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'na gelmedi. Ancak, 21 Aralık Salı gününe kadar çalışmalarına ara veren Temsilciler Meclisi'nin, Salı günü oturumlarına devam edecek. Temsilciler Meclisi'nin Salı'dan itibaren kaç gün açık kalacağı henüz bilinmiyor. Ancak Meclis'in açık olacağı bu süre içinde Ermeni tasarısının da Genel Kurul'a getirilmesi ihtimali hala bulunuyor.



Tasarıyı gündeme alma yetkisi, Meclis Başkanı Nancy Pelosi’ye ait. Pelosi’nin, Mart ayındaki komite oylamasında da etkili olduğu ve milletvekillerini tasarıya lehte oy kullanmaları için komite toplantısına gitmeye ikna ettiği iddia edilmişti.





