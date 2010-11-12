Erdoğan: Obama'ya füze kalkanı hassasiyetimizi anlattım

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, G20 zirvesinde bir araya geldiği ABD Başkanı Barack Obama'ya, Türkiye'nin, NATO Füze Savunma Sistemi konusundaki hassasiyetlerini bildirdiğini söyledi.

Obama ile görüşmesinin ardından Seul'de basın toplantısı düzenleyen Başkaban Erdoğan, ABD Başkanı ile yaptığı ikili zirvede, NATO'nun Türkiye'ye yerleştirmeyi planladığı füze kalkanı sisteminin de gündeme geldiğini söyledi.

G20 toplantılarının yapıldığı COEX Kongre Merkezi'nde gerçekleşen ve yaklaşık yarım saat süren görüşmede Erdoğan, Obama'ya Türkiye'nin füze kalkanı konusundaki hassasiyetlerini ilettiğini ifade ederken, Ankara'nın taleplerini de dile getirdiğini belirtti.

Başbakan Erdoğan, "NATO'nun karar alması gerektiğini, füze kalkanının bütün ülkeyi kapsamasının şart olduğunu ve füze kalkanının kontrolü ile ilgili hassasiyetlerimizi konuştuk. Obama'nın da hassasiyetlerimizi anladığını gördük" diye konuştu.

Erdoğan, Füze Savunma Sistemi konusuyla ilgili Türkiye'nin verdiği nihai bir kararın olmadığını da sözlerine ekledi.



Türkiye'nin üç şartı var

NATO, 19-20 Kasım’da Lizbon’da yapılacak zirvede karara bağlamayı öngördüğü sistemle, “İran ve diğer haydut devletlerden gelebilecek bir füze saldırısına karşı ittifakı korumayı” amaçlıyor.

Türkiye’nin ise söz konusu “Füze Kalkanı Sistemi” ile ilgili üç şartı bulunuyor:

1- Sistem bir ülkenin (ABD) dayatması değil, NATO’nun savunma sistemi olmalıdır.

2- Türkiye’nin bütününü ve NATO üyelerinin tamamını kapsamalıdır.

3- Sistem, Türkiye’yi bir grup ülke ile (Rusya, İran, Suriye...) karşı karşıya getirecek, Soğuk Savaş dönemindeki gibi kanat ülke konumuna sokacak bir formül içermeyecek.

Söz konusu şartların kabul edilmesi durumunda Türkiye'nin de füze savunma sistemine ait donanıma ev sahipliği yapmaya “evet” demesi bekleniyor.



Seul'de kıskandıran zirve

Başbakan Erdoğan, Seul'de düzenlenen G20 zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Dimitry Medvedev ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeyi haber alan İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi de koşarak toplantıya katıldı. Üçlünün kahkahaları toplantı salonunu çınlatırken, diğer dünya liderleri ise bu zirveye özenerek baktı.

Başbakan Erdoğan, Güney Kore'nin başkenti Seul'da gerçekleşen zirvede Rusya Devlet Başkanı Dimitry Medvedev ile 30 dakika süren bir görüşme yaptı.

Toplantının sonlarına doğrun iki lider, İtalya Başbakanı Berlusconi'yi de alarak görüşmelerine bir süre daha devam etti. Diğer dünya liderlerini kıskandıracak nitelikteki mini zirvede, üçlünün arasındaki sohbet sık sık kahkaha sesleriyle kesildi.

Başbakan Erdoğan'ın Medvedev ve Berlusconi ile G20 zirvesinde ele alınan başlıkların yanı sıra enerji konusunu görüştüğü belirtiliyor.

