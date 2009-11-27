Erdoğan, Obama’ya 3 İran mesajı verecek

Türkiye-AB Troyka toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın 7 Aralık’ta ABD’ye yapacağı çalışma ziyareti sırasında Başkan Barack Obama’ya İran konusunda üç mesaj vereceğini açıkladı.



İran’ın nükleer faaliyetleri hakkında Türkiye’nin girişimlerine ilişkin AB’yi bilgilendiren Davutoğlu, Erdoğan’ın Washington’da vereceği mesajlarla ilgili soru üzerine şunları söyledi: “ABD stratejik ortağımızdır. İran da çok önemli bir komşumuzdur. İran’ın nükleer faaliyetleriyle ilgili çabalarımız önemlidir. Başbakan Erdoğan ABD’ye yapacağı ziyarette İran’la ilgili;



- Barışçıl amaçlı nükleer teknolojiye herkes sahip olabilir,



- Nükleer silahlar dünyamızdaki ve bölgemizdeki insanlık için büyük tehdittir,



- Diplomasi ve diyalog yolu korunmalıdır’ mesajlarını verecektir. Olumlu sonuçlar almayı umut ediyoruz.”



İsveç Dışişleri Bakanı Carl Bild de Türkiye’nin, İran konusundaki çabalarına destek verdi. Ahmedinejad’ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesiyle ilgili ortaya atılan şaibeli iddiaları da izlediklerini belirten Bildt, “Tüm gelişmelere rağman İran’la hâlâ diyaloğumuz var” dedi.

Bu arada Davutoğlu, kritik Troyka öncesinde Viyana’da Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun İran ile ilgili alacağı karara yönelik telefonla mekik diplomasisi sürdürdü.