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Erdoğan, Obama ve Putin ile Gazze'yi görüştü

Erdoğan Obama görüşmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Putin ile de bir görüşme yaptı

16 Kasım 2012 23:41

 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Barack Obama ve Rus lider Putin ile telefonla görüştü.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Gazze’deki gerilimin tırmanışa geçmesi nedeniyle akşam saatlerinde ABD Başkanı Barack Obama ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başbakanlık’tan yapılan açıklamada görüşmede, her iki lider de, mevcut gerilimin, hem Filistin’le ilgili barış sürecini hem de bölgeyi olumsuz etkilemesinden endişe duyduklarını belirtildi.

Açıklamada, Başbakan Erdoğan ve Başkan Obama, mevcut gerilimin daha da artmaması için taraflar arasındaki çatışmanın ivedilikle durdurulması gerektiği hususunda mutabakat sağladığı; ateşkes sağlamak için gerekli temaslarda bulunacaklarını ifade ettiler.

 

Ateşkes vurgusu

 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail ve Gazze arasındaki gerilimle ilgili olarak, ABD Başkanı Barack Obama'nın ardından, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de bir telefon görüşmesi yaptı.

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan ve Putin, konuya ilişkin görüş teatisinde bulundukları görüşmede, gerilimin daha da vahim bir hal almaması için ateşkes sağlanmasının büyük önem taşıdığını vurguladılar.

Erdoğan ve Putin'in, görüşme sırasında, Gazze'yle ilgili yaptıkları temaslarla ilgili olarak birbirlerine bilgi verdikleri, 3 Aralık 2012'de Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısı vesilesiyle İstanbul'da biraraya gelmekten mutluluk duyacaklarını da ifade ettikleri öğrenildi.

 

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