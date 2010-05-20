Erdoğan Obama ile 'uranyum'u konuştu

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İran'ın uranyum takası anlaşması konusunda ABD Başkanı Barack Obama ile bir telefon görüşmesi yaptı.



Başbakan Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin bölgesinde asla nükleer silah istemediğini, yayınlanan deklarasyonun karşılıklı güven ortamının geliştirilmesi açısından önemli bir adım olduğunu ifade ederken, ABD Başkanı Obama ise sorunun diplomasi ve varılan anlaşmalar çerçevesinde çözülmesini umut ettiğini, aksi takdirde BM Güvenlik Konseyinin İran konusunda alacağı kararları uygulamaya kararlı olduklarını belirtti.



Başbakanlık Basın Merkezi'nin internet sitesinde yer alan bilgi notunda, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Barack Hussein Obama ile bir telefon görüşmesi yaptığı belirtilerek, görüşmede başta İran?ın nükleer programı olmak üzere Ortadoğu ve uluslararası konuların ele alındığı bildirildi.



Erdoğan, telefon görüşmesinde şu hususları dile getirdi:



''Türkiye olarak, hem müttefiklerimizle, hem de bölgemizdeki barış ve istikrar ihtiyacı nedeniyle ulusal menfaatlerimize uygun bir çaba içerisindeyiz. Bölgemizde asla nükleer silah istemiyoruz. Yayınlanan deklarasyon karşılıklı güven ortamının geliştirilmesi açısından önemli bir adımdır. Türkiye bu anlaşmada verilen sözlerin tutulmasını yakından takip edecektir. Türkiye ve ABD temel stratejik, dost ve sizin deyiminizle ?model ortak? olarak birbirine güvenmeli ve destek olmalıdır.''





Obama: Takdir ediyoruz



ABD Başkanı Obama ise Başbakan Erdoğan ve Brezilya Cumhurbaşkanı Lula'nın sorunun diplomatik yoldan çözümü için gösterdiği çabaları takdirle karşıladığını belirterek, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na göndereceği mektubu dikkatle takip edeceklerini vurguladı.



ABD Başkanı Obama, ''1,5 yıldır sizinle gerçek dostluk içinde işbirliği yaptık. Şahsınızın hem ülkenizde, hem de uluslararası alanda gösterdiği liderliği memnuniyetle izliyorum. Sizin bu süreci diplomatik yoldan çözme isteğinizi de çok iyi anlıyorum. Bu süreç içinde sizinle ortak çalışmalara devam edeceğiz. Sorunun diplomasi ve varılan anlaşmalar çerçevesinde çözülmesini umut ediyoruz, aksi takdirde BM Güvenlik Konseyinin İran konusunda alacağı kararları uygulamaya kararlıyız'' şeklinde konuştu.





