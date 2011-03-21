-ERDOĞAN, OBAMA İLE TELEFONDA GÖRÜŞECEK ANKARA (A.A) - 21.03.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Barack Obama ile telefonda görüşeceğini açıkladı. Davutoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Libya ile ilgili olarak uluslararası meşruiyet çerçevesinde adım atılması gerektiğini ifade etti. Başbakan Erdoğan'ın bugün Libya ile ilgili olarak Obama ile telefonda bir görüşme yapacağını bildiren Davutoğlu, Libya'da kayıp New Yort Times gazetesinin 4 muhabirinin Türkiye Büyükelçiliğinde bulunduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, New York Times muhabirlerinin bugün ülkelerine döneceklerini kaydetti.