Erdoğan Obama ile görüştü



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington'daki Nükleer Güvenlik Zirvesi çerçevesinde ABD Başkanı Barack Obama ile bir araya geldi. Yaklaşık 50 dakika sürdüğü belirtilen görüşmede bölgesel güvenlik, terörle mücadele ve göç konuları öne çıktı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Obama'nın, Türkiye'nin güvenliğine yönelik ABD'nin taahhüdünü yinelediği, iki liderin IŞİD terör örgütüne karşı mücadeledeki ortak çabaları ele aldığı bildirildi. Açıklamada, “Başkan, Diyarbakır'da gerçekleşen terörist saldırıda ölen ve yaralananlar için Amerikan halkı adına taziyelerini iletmiş ve ABD'nin Türkiye'nin güvenliğine ve teröre karşı ortak mücadelemize yönelik taahhüdünü yinelemiştir” denildi.

Beyaz Saray açıklamasında iki liderin ayrıca IŞİD'in geriletilmesi ve yok edilmesi konusunda ortak çabaların nasıl geliştirilebileceği konusunu da ele aldıkları bildirildi.

Erdoğan'ın korumaları tepki çekti

Bu arada Erdoğan'ın Brookings Enstitüsü'nde yaptığı konuşma öncesinde, korumalarının göstericilere ve salondaki bir muhabire yönelik tutumu tartışma yarattı.

Türk korumalar bir muhalif gazeteciyi zorla salondan çıkarmaya çalışınca Brookings Enstitüsü'nün güvenlik görevlileri müdahale ederek, gazeteciyi salona sokmayan Türk güvenlik görevlilerinden salonu terk etmelerini istedi.

Söz konusu gazetecinin, Fethullah Gülen'e yakınlığıyla bilinen Özgür Düşünce gazetesinden Adem Yavuz Arslan olduğu belirtiliyor. Gazeteciye yönelik müdahaleyi görüntülemek isteyen bir Amerikalı muhabire tekme atıldığı, bir başka korumanın da bir kadın gazeteciye küfrettiği belirtildi. Gazeteci Amberin Zaman, Twitter hesabından açıklamasında, kendisine korumaların "PKK kaltağı" diye küfrettiğini söyledi.

“Erdoğan baskı ihraç edemez”

Amerikan Ulusal Basın Kulübü, Türk korumaların tutumu ile ilgili basına yansıyan haberler ve görgü tanıklarının sosyal medyadaki paylaşımları üzerine açıklama yaparak, Erdoğan'ı, basına yönelik baskıyı ABD'ye ihraç etmekle suçladı. Yapılan açıklamada, Erdoğan'ın korumalarının Erdoğan'ın Brookings Enstitüsü'ndeki konuşması öncesinde bir gazeteciyi zor kullanarak dışarı çıkarmaya çalıştıkları, birini tekmeledikleri ve bir kadını da kaldırıma attıklarının açıkça anlaşıldığı kaydedildi.

Amerikan Ulusal Basın Kulübü Başkanı Thomass Burr, “Türk lider ve güvenlik ekibi ABD'nin misafirleridir. Tartaklanan kişilerin sadece işlerini yaptıkları ya da bu ülkede sahip oldukları hakları kullandıkları açıkça ortadayken, muhabirlere, göstericilere ya da herhangi başka birine el sürme hakları yoktur” açıklaması yaptı.

Erdoğan Brookings'e ulaşmadan önce bina dışındaki göstericilere Erdoğan'ın korumaları fiziki müdahalede bulunmuş, karşılıklı küfürler ve itiş kakış yaşanması üzerine Amerikan polisi devreye girerek tarafları ayırmıştı.