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Erdoğan'la Obama'nın görüşmesi 40 dakika sürdü

G-20 zirvesi için Meksika'ya giden Başbakan Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Barack Obama ile görüştü

20 Haziran 2012 02:11

Avrupa'daki ekonomik krizin masaya yatırıldığı G-20 zirvesinde liderlerle temaslarda bulunan Başbakan Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Obama biraraya geldi. Görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

Erdoğan, Meksika'nın tatil beldesi Los Cabos'ta düzenlenen G-20 zirvesinde bugün Rusya Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmişti.

İki liderin görüşmesinde Suriye konusu ön plana çıkmıştı.

Zirvedeki ikili temaslarına devam eden Erdoğan, programında öngörüldüğü şekilde ABD Başkanı Obama ile bir araya geldi.

30 dakika sürmesi beklenen görüşme Türkiye saati ile 22.15'te başladı ve yaklaşık 40 dakika sürdü.

Görüşmede Erdoğan'a Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik de eşlik etti.

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