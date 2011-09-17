-Erdoğan Obama görüşmesinin gündemi yoğun WASHINGTON (A.A) - 16.09.2011 - Beyaz Saray, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek hafta New York'ta BM Genel Kurulu sırasında ABD Başkanı Barack Obama ile yapacağı görüşmede, Suriye, Libya, NATO füze savunma sistemi, Ortadoğu ve Arap-İsrail meseleleri ile Türkiye-İsrail ilişkileri gibi konuların gündeme geleceğini bildirdi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Ben Rhodes, gazetecilere açıklamasında, Obama'nın gelecek salı günü Başbakan Erdoğan ile bir görüşme yapacağını bildirdi. Türkiye ile çok yakın ve geniş kapsamlı bir müttefiklik ve çalışma ilişkisi içinde olduklarını, bir dizi çok önemli konuda birlikte çalıştıklarını ifade eden Rhodes, Türkiye'nin Arap Baharı ile alakalı konularda ABD'nin yakın bir ortağı olduğunu kaydetti. Görüşmede gündeme gelecek konular arasında Suriye ve Libya'nın bulunduğunu anlatan Rhodes, "İki liderin, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın eylemleriyle ilgili olarak Türklerle derin kaygıları paylaştığımız Suriye'deki olaylar hakkında ve ayrıca Başbakan Erdoğan ve Türklerin, Kaddafi yönetiminin sona ermesi ve demokratik bir Libya'ya geçişe destekte yapıcı ve kritik bir rol oynadığı Libya hakkında konuşmalarını bekliyorum" dedi. Bunun yanında, Türkiye'nin, NATO füze savunma sistemini topraklarında konuşlandırmayı kabul ettiğini de hatırlatan Rhodes, bunun ABD, Türkiye ve NATO arasındaki ittifakın çok önemli bir göstergesi olduğunu vurgulayarak, görüşmede bu konunun da gözden geçirileceğini bildirdi. Rhodes, Obama'nın görüşmede ayrıca Ortadoğu ve Arap meselelerini gündeme getireceğini aktardı. Türkiye-İsrail ilişkilerinin de görüşmede ele alınacak konular arasında yer aldığını söyleyen Rhodes, "ABD'nin iki yakın dostu olan Türkiye ve İsrail'i, aralarındaki farklılıkları gidermeleri yolunda çalışmaya çağırdık. Dolayısıyla görüşmede bu hususu da ele alma fırsatına sahip olacağız" diye konuştu.