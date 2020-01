Erdoğan: O ülkeler çözmezse biz buraları yerle bir ederiz

Taylan YILDIRIM- İlker KILIÇARSLAN- Nermin UÇTU- Mücahit BEKTAŞ/MANİSA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış törenleri ve partisinin genişletilmiş il danışma meclisi toplantısına katılmak için Manisa\'ya geldi. Cuma namazını kentte kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Cumhuriyet Meydanı\'nda halka seslendi. Erdoğan, terörle mücadeleye değinerek, \"Irak ve Suriye\'deki belli bölgeler, terör yuvaları durumunda. Buradan yönelen tehditleri sınırların içinde değil, kaynağında bertaraf etmek durumundayız. Birilerinden izin almak durumunda da değiliz. Kandil\'de, Sincar\'daki bu bölgeleri hukuken egemen olduğu ülkeler çözmezse biz buraları yerle bir ederiz\" dedi.

Manisa\'da düzenlenen toplu açılış töreni için İzmir\'e hava yoluyla gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve AK Parti heyeti karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanında tören için bulunan askerleri selamladıktan sonra beraberindeki heyetle birlikte Manisa\'ya geçti. Manisa\'da ilk olarak valiliği ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra yürüyerek cuma namazını kılmak için Hatuniye Camii\'ne geçti. Namazdan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu açılış törenleri için Cumhuriyet Meydanı\'na geçti. Tören için hazırlanan protokolün ön sıralarında bakan ve milletvekillerinin yanı sıra TBMM eski Başkanı Bülent Arınç da yer aldı. 13 Mayıs 2014 tarihinde Soma\'da yaşanan maden kazasında can veren işçilerin yakınlarının bir bölümü de yine protokol sıralarında oturtuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın konuşma yaptığı alanın çevresinde, posterlerinin yanı sıra Atatürk resimleri, Türk bayrağı ile \'Dik dur eğilme, Manisa seninle\', \'Hedefin hedefimiz, yolun yolumuzdur\' pankartları asıldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Vali Mustafa Hakan Güvenç\'in konuşmalarından sonra TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, kürsüye çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı selamlayıp kürsüye çıkan Arınç, \"Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat için Manisa\'ya gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bugün de açılışlar için geldi. Soma\'da büyük facia oldu. 301 madenci kardeşimiz hayatını kaybetti. İnanıyoruz ki şehit oldular. Bu yaranın kapanması için büyük çaba gösteriliyor. Ben Hükümet Sözcüsü olarak bunun yakından şahidiyim. Somalılar da seçimlerde destek verdi. Kadir kıymet biliyorlar. O kardeşlerimizin ailelerine büyük yardımlar yapıldı. Bugünde 301 daire ailelere verildi\" dedi.

\'TERÖRİSTLER YEDİKLERİ DARBENİN ÇOK DAHA FAZLASINI YİYECEKLER\'

Konuşmalar sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, yanına gelen yaşlı çifte Kuran\'dan surelerin ve duaların yer aldığı kitap hediye etti. Çiftle uzun süre sohbet eden Erdoğan, konuşmasından sonra Bülent Arınç\'ı da tebrik etti, elini sıktı. Ardından kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, \'Şehzadeler diyarı Manisa\' diyerek halkı selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"16 Nisan\'da halk oylamasından yüzde 46 üzerinde \'Evet\' oyu çıktı. Biliyorum ki Manisa\'nın hakkı bu değil. Demek ki sizlere kendimizi yeteri kadar anlatamadık. İnşallah önümüzdeki dönemde bu eksiklerimizi gidererek Manisalı kardeşlerimizin gönlünde çok daha fazla yer edineceğimize inanıyorum\" dedi.

Hakkari\'de dünkü saldırıda şehit olan asker ve koruculara da rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

\"Burada bir acıyı da ayrıca özellikle ifade etmek istiyorum. Manisa Selendi\'de doğan Şehit Özel Harekât Polisi Ahmet Alp Taşdemir, bu sabah Diyarbakır\'da şehit oldu. Mekanı cennet olsun. Fakat kanlarını yerde koymadık. 9 kaybımız oldu. İki günde 55 teröristi etkisiz hale getirdik. 55 terörist ve bugün aldığım haberler çok daha farklı. Şu anda gerek İHA\'larımız SİHA\'larımız, F16 uçaklarımız operasyonlara devam ediyor. Sayıları daha da artacak. Çünkü \'Şehidimizin kanını yerde koyamayacağız\' dedik. Terörle mücadelede bugüne kadar yediklere darbenin çok daha fazlasını yiyecekler. Tek bir askerin, polisinin, jandarmanın, korucunun, vatandaşımın tırnağını bile teröristlerin topuna bile değişmeyiz. Böyle bir zamanda zaman zaman ölürken bile gülen yiğitlerimiz, müsterih olsun. Türk milletinin er oğlu erleri bayrağımızı hiçbir zaman ayaklar altında çiğnetmeyecektir. Devletimiz üzerine düşeni yerine getirmenin hakkıyla yerine getiriyor.\"

\'ÇÖZMEZLERSE YERLE BİR EDERİZ\'

Gerek İçişleri Bakanı gerekse de Genelkurmay Başkanı\'nın doğu illerinde bulunduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Bütün olaylar sebebiyle bölgeye dolaşıyorlar. Hakkari, Şırnak, Tunceli\'yi dolaşıyorlar. Her an nerede ne varsa anında üzerine gidiyoruz gideceğiz. Hizmete soktuğumuz silahlı İHA\'larımız başta olmak üzere yüksek teknoloji ürünü araçlarımızla, terörle mücadele yöntemini baştan sona değiştirdik. Kahraman evlatlarımızın teröristlerle karşı karşıya gelmesini asgariye indirip, teknolojiyle mücadele ediyoruz. Çünkü çukur eylemlerinden sonra öyle darbeler vurduk ki örgüt tarihinin en kötü günlerini yaşıyor. Bir kez daha buradan ilan ediyorum. Ülkemizin bekasından daha önemli bir yer yoktur. Üzerimize salınan terör örgütlerini, evlatlarımızın kanı pahasına durdurmak mecburiyetinde değiliz. Teröristler neredeyse gidip oralarda tepelerine binmek en tabii hakkımızıdır. Irak ve Suriye\'deki belli bölgeler, terör yuvaları durumda. Buradan yönelen tehditlere sınırların içinde değil kaynağında bertaraf etmek durumundayız. Birilerinden izin almak durumunda da değiliz. Kandil\'de, Sincar\'daki bu bölgeleri hukuken egemen olduğu ülkeler çözmezse biz buraları yerle bir ederiz. Cizre\'den Yayla Dağı\'na kadar sınır hattımızda nerede bir terör oluşumu varsa, onun başını ezmek için hareket yapmak bize anamızın ak sütü kadar helaldir.\"

\'TESPİT ETTİĞİMİZ TÜM TERÖR KAMPLARINI YERLE BİR EDECEĞİZ\'

15 Temmuz\'da meydanlara dökülen vatandaşlara güvendiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

\"Şu örgütünü arkasında şu devlete varmış, öteki örgütün arkasında başka devlet varmış. Bunların hiçbirisi bizi ilgilendirmiyor. Hiçbir meşru devlet kendi askerini teröristlerle birlikte tutmaz. Bizim için teröristlerle birlikte olan herkes teröristtir. Atalarımızın bir sözü var. \'Zurnada peşrev olmaz ne çıkarsa bahtına\' derler. Bugüne kadar müttefiklik diyerek, stratejik ortaklık diyerek ittifak ilişkileri diyerek bizi oyaladıklarını düşünenlere son sözümüz budur. Tespit ettiğimiz tüm terör kamplarını yerle bir edeceğiz. Bu böyle biline. Bütün terör bataklıklarını kurutmaya kararlıyız. El Bab\'da başarıyla sonuçlandırdığımız, İdlib\'de başarıyla sürdürdüğümüz operasyonları, her an diğer yerlere yayabiliriz. Şayet orada sakındığı bir şeyler olanlar varsa şimdiden tedbirini alsın. Darılmaca gücenmece olmasın. Biz bunları söyledik diye kimi Batı ülkelerinden itirazlar yükseliyor. Terör örgütü yandaşlarına ülkelerinde ses çıkartmayanlar, kusura bakmayın bizim efemizin duruşu farklıdır. Onun için onlar bize efelik taslamasınlar. Teröristleri yıllarca Avrupa\'da saklamış olanların nasır tutmuş vicdanları bizim hassasiyetlerimizi anlamaz. Kendi vatandaşlarının tırnağına zarar gelse ortalığı ayağa kaldıranların, son iki yılda şehit olan bine yakın güvenlik gücümüz ile 400\'ye yakın sivil vatandaşlarımız karşısında üç maymunu oynamasından artık gına geldi. Bizim için başkalarının ne dediği değil, kendi bekamız için neye ihtiyacımız olduğu önemli. Terör örgütlerinin gönüllü savunucucu kesilenleri kendi ayıplarıyla yüzleşmeye çağırıyorum. Ey Avrupa; PKK\'ya, FETÖ\'ye, PYD\'ye DHKP-C\'ye, DAEŞ\'e destek vermeyi bırak da önce kendilerine daha güvenli gelecek hayalleri kuran Avrupa\'ya gelip kaybolan on binlerce mülteci çocuğun hesabını ver. 1 Temmuz 2016 tarihine kadar sadece Almanya\'da tam 8 bin 991 mülteci çocuk kaybolmuş. Sınırları içindeki çocukların güvenliğini sağlamayan Avrupa maşallah teröristleri korumakta çok maharetliler. Almanya\'nın caddelerinde bakıyorsun, bölücü terör örgütünün paçavralarıyla orada polis korumasında yürüyüş yapıyor. Hani Avrupa Birliği\'nde bunlar terör örgütü ilan edilmişti. Ne oldu? insan hakları diyince demokrasi, özgürlükler diyince mangalda kül bırakmayanlara sıra bu çocukların durumu sorulunca, bir anda suspus oluyorlar.\"

\'GÜNEŞTE VERDİĞİ SÖZÜ GÖLGEDE BOZAN HAYIRSIZLAR VAR\'

Manisalıların \'Güneşte verdiği sözü gölgede bozan hayırsızlar var\' sözünü de kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"3 milyar avro yardımı çok gören, kendi topraklarındaki mülteci çocukları için zaman ve kaynak harcamaya değer görmeyen bu zihniyetteki Avrupa\'dan ırkçılığı hortlanmasından, riyakârlığa sarılmasından başka ne beklenir. İnsani ve ahlaki temeli çöken Batı\'nın sadece ekonomik zenginlikle uzun süre aylakta kalması mümkün değil. Biz asla onlar gibi olmayacağız. Refah uğruna inancımızdan, insanlığımızdan vazgeçmeyeceğiz. Geleceğimizi karatmayacağız\" dedi.

\'ÇALIŞIYORUZ, KOŞUYORUZ, KOŞTURUYORUZ\'

Yerli otomobil için atılan imzayı da hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

\"Ekonomide sevindirici haberleri üst üste almaya devam ediyoruz. Borsamız rekor üstene rekor kırıyor. İhracatta ekim aylında ulaşılan artış oranıyla son 10 yılın rekoru kırıldı. Yıllık ihracat 154 milyarı doları aştı. Büyümede yılın ilk yarısında yüzde beşin üzerinde başarı elde ettik. Çalışıyoruz, koşuyoruz, koşturuyoruz. Biz güçlüyüz, güçlü yükseliyoruz. İşsizlik rakamlarının çift haneli rakamda olmasının sebebi iş dünyasına katılan gençlerin sayısının yüksek olmasından, hanımların sayısının yüksek olmasından. Tek haneli rakamlara indireceğiz. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda attığımız her adımda bütün sorunları birer birer geride bırakacağız.\"

MANİSA\'YA YATIRIMLAR

Manisaya yapılan yatırımları da anlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şöyle konuştu:

\"Toplam yatırım bedeli 1 milyar 44 milyon lira olan 40 kalem ayrı eserin toplu açılışı bugün gerçekleştiriyoruz. Bunlardan önemlisi Türkerler firmasının Alaşehir\'de inşa ettiği her biri 24 megavat gücündeki iki ayrı jeotermal elektrik santralidir. İkincisi Soma\'daki elim kazada hayatlarını kaybeden madencilerimize Doğuş Holding tarafından yapılan 301 konutun teslimidir. 3.5 yıl önce maden kazasında şehit olan 301 madencimize bir kez daha Allah\'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Maden kazasının hemen ardından hem devletimiz hem de özel sektörümüz STK\'lar harekete geçerek madencilerimizin geride bıraktığı ailelerine sahip çıktı. Her madencimizin yakınlarına bugüne kadar 176 biner TL nakdi yardımı yapıldı. Her şehit madencimizin yakınlarından birine kamu kurumlarında istihdam hakkı tanındı. Evlerin 301 teslimini bugün gerçekleştiriyoruz. Gaziantep Organize Banayi Bölgesi tarafından yaptırılan konutlar da tamamlandı. Çok yakında bunların da kuraları tamamlanacak. Okulu, camisi, diğer sosyal birimleriyle Soma şehitlerinin ailelerine kazandıran Ferit Şahenk\'i tebrik ediyorum. Yitirdiğimiz canları elbette geri getiremeyiz ama onların bize emanetler olan ailelerine elimizden geleni yapıyoruz. Maalasef bu ülkede özellikle aşırı sol, bunlar ne yazık ki ailelerin istismarını yapmak süretiyle ailleri tahrik ediyor. Aileler üzerinde oyun oynanıyor. Bunların kimler olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu oyunu şehit ailelerimizin bozması lazım\" dedi.

Konuşmalardan sonra toplu açılış yapıldı. Soma\'da yakınlarını kaybeden ailelere evlerinin tapularını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, verdi.



FOTOĞRAFLI