Erdoğan: O kadar düşman pusuda bekliyor ki, isimlerini tek tek saysak uluslararası krizle karşılaşırız

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından 15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişiminin birinci yıl dönümü dolayısıyla Ankara ve İstanbul’da geniş katılımlı etkinlikler gerçekleştirildi. İstanbul'daki programının ardından sabaha karşı Ankara'ya geçerek TBMM bahçesinde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "OHAL'in uzatılmasıyla ilgili teklif pazartesi MGK'da olacak" dedi. Erdoğan, "Güçlü değilsek bize bir gün yaşama hakkı vermeyecek o kadar düşman pusuda bekliyor ki isimlerini tek tek saysak uluslararası krizle karşılaşırız" dedi. Daha sonra Beştepe'deki Millet Camisi'nde sabah namaz kılan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın açılışında konuştu. Erdoğan, buradaki konuşmasında "Ben bugün söyledim sayın başbakan adalet bakanı da burada diyorum ki bunlara Guantanamo’daki gibi özel elbise giydirip mahkemeye de böyle gelmeleri lazım. Böyle grand tuvalet mahkemeye gelmek gibi bir şey olmaz. Çünkü o mağdur o mazlum kardeşlerimizin hakkını almamız lazım" dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Hepinizi hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle 15 Temmuz gecesi şehit olan tüm kardeşlerime Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere darbecilerin karşısına dikilerek ihanete geçit vermeyen milletimin her ferdine şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

Bir asır önce yedi düvelin bir araya gelip, tüm gücüyle yüklendiği Çanakkale'de herkesi şaşırtan bir zafere imza atmıştık. 15 Temmuz'da da yedi düveli arkasına alan bir ihanet çetesinin 40 yıllık planını 20 saate kalmadan bozarak tarihimize yeni bir zaferi nakşettik. Savaşlar, ordular arasında olur. Türk milleti 15 Temmuz'da ordulaşmış bir ihanet çetesine karşı yüreğindeki imanı ve çıplak elleriyle bir mücadele verdi.

Türk milleti 15 Temmuz'da herhangi bir topluluk değil, millet olduğunu hem de nasıl bir millet olduğunu göstermiştir. Gençler konusunda ümitsizliğe düşmüş olanlar vardı. 15 Temmuz gecesi gördük ki küllerin ardında kor bir ateş yanıyor. Vakti geldiğinde o ateş istiklaline el uzatanları yakan bir aleve dönüşüyor.

"Ölümün üzerine böyle giden

bir millet de yoktur"

Milletimin elide silah mı vardı? Benim milletim o alçaklara, hainlere karşı silahla mı yürüdü? Elindeki bayrağıyla ve yüreğindeki imanıyla yürüdü. Dünyada bunun başka bir örneği yok. Kurşunu göğsünün önünde durduran başka bir millet de yok. "Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın, Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. Doğacaktır sana vadettiği günler Hakk’ın, Kim bilir, belki yarın belki yarından da yakın.

Tankın egzoz borusuna tişörtünü, fanilasını sıkıştırarak durduran başka bir zeka da yok. Uçağı, helikopteri yakalamak için hamle yapan başka bir millet de yoktur. Ölümün üzerine böyle giden bir millet de yoktur.

Şuanda önünde bulunduğumuz TBMM bizim bağımsızlılığımızın ve demokrasimizin sembolüdür. Bu meclis Kurtuluş Savaşı'nı bizzat yönetmiştir.

Cumhuriyet tarihimiz boyunca pekçok badire yaşamış olmamıza rağmen kimse bu kutlu çatıya el uzatmamıştır.

"Fransa'da teröristler 10-15 kişi ölüyor, orada

1 yıl OHAL kararı alınıyor"

Hukuk içerisinde parlemento burada. Parlementoya gelir ve parlementodan ben geçeceğine inanıyorum. Parlementodan geçtiği zaman, bana geldiği zaman ben tereddütsüz onaylarım. Çünkü 250 şehidimizin ve milletimizin burada ahı var. 2193 gazimizin ahı var. Hans neder, John neder? Ben buna bakmam...

15 Temmuz bu ihaneti yapanlar böyle alçakça cüret göstermişlerdir. Hem devletimizi hem de medeniyetimizi kökten yıkmaktı amaçları. Hedef aldıkları ve en çok bombaladıkları yer TBMM olmuştur. Fransa'da teröristler 10-15 kişi ölüyor, orada 1 yıl OHAL kararı alınıyor. Ülkemizde devletimizi yıkma operasyonu yapılıyor, 250 kardeşimiz şehit ediliyor hâlâ kontrollü darbeden bahsediliyor. Yazıklar olsun başka ne diyeceğiz... Söyleyecek başka söze gerek yok. 15 Temmuz bir tiyatrodur diyenler meclisimizin yayınladığı kitaptan en ince detayları öğrenebilirler.

(Kılıçdaroğlu'na) Bugün baktım konuşuyor ve konuşurken de hala bu olayı kontrollü bir darbe olarak ifade ediyor. Hâlâ bu olayı kontrollü darbe olarak ifade ediyor. Kimseyi aldatmayalım. Bu olaya kontrollü darbe demek gerçekten bir nasipsizliktir. Bu olaya kontrollü darbe demek nasipsizliğin de ötersinde vurdumduymazlıktır. Siz bu milleti ne zannediyorsunuz? Nasıl buna kontrollü darbe dersiniz? Yoksa siz bu sürecin böyle devam etmesini mi istiyorsunuz? OHAL pazartesi günü MGK gündemine gelecek, konuşacağız ve hükümetimize tavsiye kararını alacağız.

Darbeciler Meclis'i bombalarken ne kadar alçaldılarsa milletvekillerimiz de o derece yükseldiler. Böyle millete böyle Meclis yakışır.

Meclis'e bir daha kimsenin el uzatamaması için artık daha çok çalışacağız.

Bu millete nasıl kıydınız? Ey FETÖ senin gideceğin yer var mı ya? Çalmadığın kapı kaldı mı? Şimdi Pensilvanya'da 400 dönüm yeri sana tahsis ettiler. Darbe hesabı yapanlar Allah'ın hesabı üzerinde bir hesap olmadığını bilmedikleri için kafalarını milletimizin iradesine vurdular. Vatanlarını Pensilvanya’daki şarlatanın emriyle 1 dolara satanlar zindanlarda çürürken, bu Meclis milletimize hizmet etmeye devam edecek. Darbeci soysuzlar rahat yüzü göremeyecektir.

Başaramayacaksınız. Milletimizi bölemeyeceksiniz. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Vatanımızı parçalayamayacaksınız. Halkımıza boyunduruk vuramayacaksınız. Bizi yolumuzdan geri döndüremeyeceksiniz. Biz dostumuzu da düşmanımızı da biliyoruz. Daha doğrusu kim olduğumuzu nereden geldiğimizi nereye gittiğimizi biliyoruz.

"İsimlerini tek tek sayarsak"

15 Temmuz dostumuzun, düşmanımızın kim olduğunu da göstermiştir. Şahsımın yerine isim arayan yabancı basın kuruluşları var. 'Dostlarımız kaybetti' diyen yabancı analistlere şahit olduk. Darbecilere meydan okuyan dostlarımızı da gördük. Savaş uçaklarının gürültüleri altında desteklerini bildirenler de, günler sonra güya üzüntülerini bildirenler de oldu. Güçlü değilsek bize bir gün yaşama hakkı vermeyecek o kadar düşman pusuda bekliyor ki isimlerini tek tek saysak uluslararası krizle karşılaşırız.

"Guantanamo gibi gelmeleri lazım"

15 Temmuz’u unutmama unutturmama sözümüzü yerine getirmede kararlıyız. 15 Temmuz’u ne kendimizi unutacağız ne de bizden sonraki nesillere unutturacağız. Birileri de sözde adalet yürüyüşü yapıyor. Niçin? Bizim Hatay’da Türkmen kardeşlerimize gönderdiğimiz yardımların ne yazık ki FETÖ’cüler tarafından ne yazık kji önün kesilerek FETÖ’cü savcıların talimatıyla. Sandıklara bakıyorlar ne var ne yok. Bakma yetkisi de yok ama ben yaptım oldu dediler. Şimdi içeride. Ve bunu hesabını verecekler. Bunun lamı cimi yok. Ve şu anda yargıda bakıyorsunuz keyfi yerinde. Orda o mağdur mazlum şehitlerimizin ailelerine karşı adeta caka satıyorlar.



Ben bugün söyledim sayın başbakan adalet bakanı da burada diyorum ki bunlara Guantanamo’daki gibi özel elbise giydirip mahkemeye de böyle gelmeleri lazım. Böyle grand tuvalet mahkemeye gelmek gibi bir şey olmaz. Çünkü o mağdur o mazlum kardeşlerimizin hakkını almamız lazım.



Neler oldu neler oluyor? Bizim üzerimize düşeni yapmamız lazım. 15 Temmuz'u unutmadığımız gibi bu ihanet karşısında kimin nasıl bir duruş sergilediğini unutmayacağız. Ben burada başta MHP genel başkanı olmak üzere 15 temmuz ihanet karşısında dimdik duran tüm siyasetçilerimize teşekkür ediyorum.



Bugün parlamentodaki özel oturumda bile hala ortalığı karıştırmanın gayreti içinde. Ya bir defa hakkındaki belgeleri temizlemek için çok çaba harcaman lazım. Bu şehitlerimizin intikamı biz alamıyorsak emin olunuz ki Allah alacaktır.

Polemikli başladı

Sabah saatlerinde TBMM’deki 15 Temmuz oturumu Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın "Partiler olarak ayrı olabiliriz ama aynı bilekteyiz. Gerektiğinde bir yumruk olabiliriz" temennisiyle başlamış, ancak partiler arası gerilimler nedeniyle tartışmalarla sona ermişti.

TIKLAYIN - Meclis'te '15 Temmuz' oturumu "Bir yumruk olabiliriz" temennisiyle başladı, polemiklerle sona erdi

Akşam saatlerinde ise darbe girişiminin kırılma noktalarından biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne ‘Milli Birlik Yürüyüşü’ düzenlenmişti. İstanbul'un Anadolu yakasında Kısıklı, Altunizade ve Çengelköy'de toplanan binlerce kişi Şehitler Köprüsü’ne yürümüştü. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım’ın da son aşamasında dahil oldukları yürüyüşün ardından Yıldırım ve Erdoğan halka seslendi. Ardından 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nın açılışı yapılmıştı.

TIKLAYIN - Erdoğan: Milletimiz anında bu girişimin arkasında FETÖ ihanet çetesi olduğunu tespit etmiştir

15 Temmuz törenleri, Ankara Kızılay’da toplanan vatandaşların TBMM’ye doğru meşaleli yürüyüşüyle devam ediyor. Kızılay'da toplanan vatandaşlara hitap eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Amerika sesleniyoruz. FETÖ'yü teslim edin bize. O haini teslim edin" dedi.

Dakika dakika gelişmeler

05:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitler Abidesi’nin açılışını yaptı

03:20 Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan konuştu

03:07 Meclis Başkanı İsmail Kahraman konuştu

Ankara'daki 15 Temmuz anmasında yaşanan gelişmeler şöyle:

02:46 Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez konuşma yapıyor.

02:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören için TBMM'ye geldi.

02:00 Şehit Ömer Halisdemir anılıyor.

00:14 - Türkiye genelinde 90 bin camiden selalar okunuyor.

01:00 - Kızılay'dan başlayan meşaleli yürüyüş TBMM önüne ulaştı