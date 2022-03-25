“Erdoğan, o fotoğraf konusunda rahatsızlığını dile getirdi, Soylu, olayın provokasyon olduğunu, bunu kanıtlayacağını söyledi”

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, polisin Furkan Vakfı üyelerine uyguladığı orantısız güçle ilgili Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şimdiye kadar sessiz kalmasına dikkati çekti. Tartışmaların başörtülü bir polisin başörtülü üyelere copla vurması üzerinden devam ettiğini belirten Zeyrek, ismini açıklamadığı bir AKP Genel Başkan Yardımcısı’nın, “Sayın Cumhurbaşkanımız o fotoğraf konusunda rahatsızlığını dile getirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da olayın provokasyon olduğunu, bunu kanıtlayacağını söyledi” dediğini aktardı.

Zeyrek devamında şu görüşlerini ifade etti:

“Belli ki muhafazakâr camiada büyük tepki çeken olay, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'da ya da AK Parti yönetiminde aynı etkiyi uyandırmamış. Ülkeyi yöneten ve kendilerini ‘muhafazakâr’ olarak adlandıran kesim, kendini muhalefette konumlandırmış olması nedeniyle Furkan Vakfı'nı, çarşaflı, başörtülü taraftarlarını ‘provokatör’ olarak etiketlemeyi seçmişler. Gezi olayları sırasında uydurdukları Kabataş yalanı üzerinden günlerce ‘Başörtülü bacımıza…’ diye başlayan duygu sömürüsü ve ajitasyon dolu cümleler kuran iktidar mensupları ve AK Parti'li yöneticilerinin, iktidar icraatlarına karşı geldiler diye Adana'da, Boğaziçi'nde, Rize'de, Muğla'da yerlerde sürüklenen, coplanan başörtülü bacılar için ‘provokatör’ etiketine sarılmaları, sadece gerçek yüzlerini gösterir.

Adana'da o copu bütün hırsıyla ve gücüyle çarşaflı bir kadına indiren başörtülü polis, gerçekten kınanacak, kabul edilemez bir harekete imza atmıştır ama aynı zamanda AK Parti iktidarının başörtüsü konusundaki samimiyetsizliğini de ortaya çıkarmıştır.”

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