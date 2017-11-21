Erdoğan: Nükleer santraller birilerini rahatsız ediyor; rahatsız olsanız da olmasanız da yapacağız!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Mersin'de yapımı süren ve Sinop ile Marmara bölgesine yapılması planan nükleer santraller ile ilgili, "Birilerini rahatsız ediyor; rahatsız olsanız da olmasanız da yapacağız" dedi.

Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Elektrik Santralleri Toplu Açılış Töreni’nde konuştu.

Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı.

Toplu açılış törenini icra ettiğimiz elektrik santrallerimiz ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Özellikle elektrik enerjisi alanındaki yatırımlarımıza bundan sonrada hız kesmeyeceğiz.

Bir yılda devreye giren üretim santralleri açısından yeni bir rekora imza atıyoruz. Ülkelerin büyüme oranlarıyla enerji tüketimleri arasında doğrudan bir ilişki vardır. Enerji tüketimi ne kadar fazlaya bir ülkenin refahı o kadar fazladır.

2017 yılı içinde toplam 2774 adet ve 8222 MW'lik tesis ülkemize kazandırılmış olacak. Böylece 1 yılda devreye giren üretim sdantralleri açısından yeni bir rekora imza atıyoruz. Enerjideki yatırımlara hız kesmeden devam edeceğiz.

"Son 15 yılda birçok yatırımı hayata geçirdik. Toplam kurulu gücümücü 32 bin MW'den 83 bin MW'ye çıkardık. Yerli kömürün elektrik üretimindeki payını yüzde 16'ya yükselttik."

Sesleri çok çıkan bazı kesimlerin enerji hamlelerimizi engellemek için çaba harcıyorlar. Boşuna harcamayın.

"Rahatsız olsanız da olmasanız da biz santralleri yapacağız"

Tüm tesislerimizin makinelerini takır takır çalıştığı bir Türkiye istiyoruz. Kömür rezervlerimizi batıdan doğuya kullanmak zorundayız. Bir dönem HES'lerin bölücü terör örgütü ile mücadele için inşaa edildiği yalanını ortaya attılar. Eğer HES'ler bölücü örgütlerin saldırılarına engel teşkil ediyorsa biz doğru yoldayız. Hidroelektrik enerjide o barajlar bize farklı kazanımlar sağlıyor. Şimdi nükleere giriyoruz, o da birilerini rahatsız ediyor. Rahatsız olsanız da olmasanız da biz yapacağız. Derdimiz, bu enerjiyi kilowatt/saatte ne kadar ucuza ulaştırırız.

"Çevreci sıfatını ben bunlara bırakmam"

Kim gerçekten samimi çevreci kim istismarcı ayırt edemez hale geldik. Eğer mesele gerçekten çevre ise bu ülkenin orman varlığını arttıran bir iktidar partisinin lideri olarak çevreci sıfatını ben bunlara bırakmam. Bu hassasiyetle gerçek manada çevreci olmayanları ifşa etmeyi vazife bilirim.