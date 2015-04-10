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Erdoğan, nükleer güç yasasını onayladı

Yasa, çevre ve meslekleri tarafından büyük bir tepkiyle karşılanmıştı

10 Nisan 2015 02:52

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nükleer Güç Santralleri ile ilgili kanunu onayladı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"6642 sayılı 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyetinde Nükleer Güç Santrallerinin ve Nükleer Güç Sanayisinin Geliştirilmesi Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma ile Türkiye Cumhuriyetinde Nükleer Güç Santrallerinin ve Nükleer Güç Sanayisinin Geliştirilmesine Dair İşbirliği Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun' Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Anayasanın 89'uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104'üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir."

 

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