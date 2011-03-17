Erdoğan: Nüfuz mücadelesi içinde değiliz

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Kul Şerif Camii'nde öğle namazı

Geçen yıl Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de Tataristan'ı ziyaret ettiğini hatırlatan Erdoğan, kendisinin ilk Türkiye başbakanı olarak Kazan'da bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Kazan'da bulunuşunu "Bir hasretin sona ermesi" olarak tanımlayan Erdoğan, "Vladimir Lenin ve Lev Tolstoy gibi dünyaca ünlü devlet adamı ve sanatçıların yetiştiğini üniversitede bulunmak heyecan verici" dedi.İstanbul ve Kazan'ın binlerce yıllık tarihi geçmişlerine vurgu yapan Erdoğan, iki halkın bir dalın kolları, bir ailenin çocukları gibi olduğunu belirtti. Başbakan arada mesafeler olsa da iki halkın sevinç ve hüznünüz her zaman ortak olduğunu ve yüreklerin birlikte çarptığını vurguladı.Yusuf Akçura ve Sadri Maksudi Arsal gibi Tatar aydınlarının Türk kültürü üzerinde etkileri olduğuna değinen Erdoğan, 19 ve 20'nci yüzyıllarda Osmanlı topraklarına göç eden Tatar aydınlarının, Türkiye'de cumhuriyet fikrinin yerleşmesinde ve Türk Tarih Kurumu ile Türk Dil Kurumu gibi önemli müesseselerin kurulmasında da emekleri geçtiğini söyledi. Erdoğan'ın Tatar şair Abdullah Tukay'a ait bir şiiri Tatarca okuması salonda alkışlandı.Türk firmaları ve müteahhitlerinin Kazan'daki çalışmalarına değinen Başbakan, Üniversite Yaz Oyunları'nın 2013'te Kazan'da düzenleneceğini hatırlatarak, Türkiye'nin Erzurum Kış Üniversite Olimpiyatları tecrübesini paylaşmaya hazır olduklarını söyledi. Tataristan'la ticari ilişkilerin 1,5 milyar dolara ulaştığına değinen Erdoğan, bu rakamın çok daha yukarılara taşınabileceğine değindi.Erdoğan üniversitede eğitim gören Lenin ve Tolstoy'un sınıflarını da gezdi. Türk, Rus ve Tatar bayrakları ile Erdoğan'ı karşılayan öğrenciler Türk heyetine büyük ilgi gösterdi.Üniversiteden sonra, Kul Şerif Camii'ni ziyaret Erdoğan ve beraberindeki heyet camiide öğle namazını kıldı. Caminin imamı Ramil Hazrat, Başbakan'a üzerinde Kul Şerif Cammi'nim resmi olan bir tabak armağan etti.Kazan Kremlin'i gezen Erdoğan, bölgede bulunan tarihi kiliseyi de gezdi. Burada da Papaz Anastasi, Erdoğan'a el yapımı gümüş bir kutu hediye etti.Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov'un Erdoğan ve bakanlara vereceği yemeğin ardından, Türk heyeti bu akşam Türkiye'ye dönecek.