Erdoğan: Niye özür dileyeyim

Gül: Canlı bir tartışma ortamı

'Özür diliyorum'a karşı 'Özür bekliyorum’

Gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Başbakan Erdoğan şunları söyledi: "Herhalde onlar böyle bir soykırımı işlemiş olacaklar ki, özür diliyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin böyle bir sorunu yok. Ortada suç varsa suç işleyen özür dileyebilir. Ülkemin ve benim böyle bir sorunumuz yok. Hava taşımacılığında Ermenistan'a kapıları açın biziz. Ermeni Kilisesi'ni restore eden biziz. Bunu herhangi bir şey karşılığında yapmadık. Bunlar birşeylerin işaretidir. Cumhurbaşkanımızın Ermenistan ziyareti bir işarettir. Yazarlar çizerler böyle kampanya başlatmış diye buna uymayız, bunu kabul edemeyiz. Ben bu kampanyayı kabul etmiyorum, desteklemiyorum. Suç işlemedik ki özür dileyim. İşlersem dilerim.Ben yazar çizerleri anlamakta zorlanıyorum.Bu ortalığı karıştırmak, huzurumuzu kaçırmaktan başka bir işe yaramaz. Atılan adımları terse çevirmekten başka işe yaramaz. Bunlar yanlış girişimlerdir. Olaylara iyi niyetle yaklaşmak başka birşey. Özür dileme olayı kişileri bağlar. Suçu işleyen kalkar özür diler. Özür dileme olayına girmeyi ben mantıksız buluyorum"Erdoğan, Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir basın toplantısı sırasında ABD Başkanı George Bush'a Iraklı bir gazetecinin ayakkabı fırlatması konusunda da, "Gazetecinin en önemli gücü dilidir, düşüncesidir. Keşke, onunla Bush'u köşeye sıkıştırsaydı ama eylemi asla doğru bulmuyorum" dedi.