Erdoğan: Nikâhlanın, evlenin, çoğalın; Türkiye'deki terör örgütü üyelerinin en az 15 çocuğu var!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, müslümanın çoğalmasının şart olduğu görüşünü dile getirerek, " Nikâhlanın, evlenin, çoğalın; Türkiye'deki terör örgütü üyelerinin en az 15 çocuğu var" dedi.

"Türkiye'nin mücadelesi tüm ezilenlerin, ötekileştirilenlerin mücadelesidir. Türkiye'nin mücadelesi özünde anti emperyalist bir mücadeledir" diyen Erdoğan, "Bu mücadeleyi bu can bu tende oldukça devam ettireceğiz. Biz kavga etmiyoruz, biz çatışma istemiyoruz. Biz sadece adalet istiyoruz" diye konuştu.

Beştepe'de düzenlenen 'İslam İşbirliği Teşkilatı Kadın Danışma Konseyi Genç Kadınlar Liderlik ve Girişimcilik Programı Sertifika Töreni'nde konuşan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Müslümanlar olarak ihmal ettiğimiz alanların başında kadınlarımız geliyor. İşte şimdi son zamanda yeniden bir şeyi tekrar köpürttüler. Ne o? "Ilımlı İslam" Bu ifadenin patenti nereye ait? Batı'ya ait ya. Şimdi belki o ifadeyi kullanan şahıs, yani bu bana aittir gibi de düşünüyor olabilir. Hayır sana ait değil. 15 yıl önce AB ülkelerini dolaşmaya başladığımda, Avrupa Parlamentosu'nda benden bir konuşma istemişlerdi, sorular başladı. Sorulan soruların başında 'Ilımlı İslam hakkında ne düşünüyorsun' Bana o zaman bunu söylemişlerdi. Ben de kendilerine şunu söyledim "İslam tektir. Kimse İslam'ı çeşitlemeye veya İslam'a yakıştırmaya gitmek suretiyle, İslam'ı bir zaafiyetin içine sokmaya gayret etmesin" Bir müddet bununla muhatap oldum ama bundan sonra kesildi. Ya şimdi ne oldu da yeniden bu üflendi? Mesele şu, İslam'ı zaafa düşürmek.

Dinimizi zaafa düşürmek. Ya sen daha ılımlı İslam diyorsun. Bir bayana araba kullanmasına izin vermiyorsun. İslam'da buna mani bir hüküm var mı? Yok. Demek ki herhalde bundan sonra yapacaklar. Şu ana kadar yok. Böyle bir anlayış olamaz. Bugün Türkiye'de hiç kimse, inançlarından, hayat tarzlarından dolayı artık ötekileştirilmiyor. Devletin tüm kurumlarında hanım kardeşlerimiz özgürce yer alıyor. Ama 15 yıl önce böyle değildi onu da söyleyeyim. Ben bu işin acısını çekmiş bir babayım. Ama sabır, sabır.

"Nikâhlanın, evlenin çoğalın"

Türkiye'nin mücadelesi tüm ezilenlerin, ötekileştirilenlerin mücadelesidir. Türkiye'nin mücadelesi özünde anti emperyalist bir mücadeledir. Bu mücadeleyi bu can bu tende oldukça devam ettireceğiz. Biz kavga etmiyoruz, biz çatışma istemiyoruz. Biz sadece adalet istiyoruz.

Dünya beşten büyüktür derken bir şeyi daha söylemem lazım. Rabbim, Peygamberimiz ne diyorlar? Emir çok açık net. Nikahlanın, evlenin, çoğalın. Müslümanın çoğalması şart. Bu konudaki müslüman kadınların hassasiyetine güveniyorum. Türkiye'deki terör örgütü bu konuda çok hassas. En az 10, 15 çocukları var.