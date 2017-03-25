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Erdoğan: Neymiş, idam cezası gelirse Türkiye'nin Avrupa'da yeri yokmuş; olmasın ya!

"Kılıçdaroğlu da varım diyor"

25 Mart 2017 20:58

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik "BM'de sanki muhtarlara konuşur gibi konuşuyor" sözlerini hatırlatarak, "Bizim bir muhtardan farkımız yoktur" dedi.

Neymiş, idam cezası gelirse Türkiye'nin Avrupa'da yeri yokmuş. Olmasın ya. Kılıçdaroğlu da varım diyor. 16 Nisan'dan sonra Bahçeli zaten taraftar, o da taraftarım diyor. Ben biliyorum ki Yıldırım da taraftar. Ben de diyorum ki parlamentodan geçip, bana gelirse ben de bunu onaylarım. 

Manavgat Starlight Otel'de Memur-Sen'in 5. Büyük Türkiye Buluşması'nda konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Memur-Sen ülkemizin en etkili sivil toplum kuruluşu olarak milli iradenin sancaktarlığını yapıyor.

Türkiye'yi son 14 yılda, Cumhuriyet tarihiyle mukayese edilemeyecek kadar büyük eserlerle donattık.

3 yılda Marmaray'dan 200 milyon insan geçti.

Biz kendi insansız hava aracımızı yapıyoruz. Onlar çılgına dönüyor. Çünkü 14 yıldır biz dost bildiklerimizden İHA alamadık. Ancak kötü komşu ev sahibi yaparmış.

Bir zamandır nedense ülkemize uygulanan ambargolar gösteriyor ki şayet terörle mücadelede eskisi gibi diğer ülkelere mecbur ve mahkum olsaydık inanın atacak kurşun dahi bulamazdık. Vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak, ülkemizin çıkarlarını korumak noktasında Ankara'da karar veriyor, Silopi'de, Gabar'da, Cudi'de, gerekirse Suriye'de, Irak'ta uyguluyoruz.

Ne yazık ki, dostlar hala YPG'nin yanında. Diyorlar ki, bunlar 'teröristlere' karşı iyi mücadele veriyor. Biz diyoruz ki, teröristin iyisi kötüsü olmaz. Bunlarla hala anlaşabilmiş değiliz. Terör örgütlerine ve onların yandaşlarına artık dünyayı dar ediyoruz.

Batı bana diktatör demeye devam ettikçe ben de onlara Faşist ve Nazi diyeceğim.

Bizim bir muhtardan farkımız yoktur.

Neymiş, idam cezası gelirse  Türkiye'nin Avrupa'da yeri yokmuş. Olmasın ya. Kılıçdaroğlu da varım diyor. 16 Nisan'dan sonra Bahçeli zaten taraftar, o da taraftarım diyor. Ben biliyorum ki Yıldırım da taraftar. Ben de diyorum ki parlamentodan geçip, bana gelirse ben de bunu onaylarım. 

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