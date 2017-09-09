Erdoğan, New York'ta Trump ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptı. Erdoğan, BM Genel Kurulu çerçevesinde New York'a yapacağı ziyarette Trump ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bu akşam telefonda görüştü.

İki liderin, Türkiye ve ABD arasındaki stratejik ortaklığa dikkat çektiği, ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesi ve bölgedeki istikrarın artırılması için ABD ve Türkiye’nin birlikte çalışmasının önemini vurguladıkları öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump’ın New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesinde bir araya gelme konusunda da mutabık kaldıkları belirtildi.

Erdoğan "Burnuma pis kokular geliyor" demişti

ABD'nin Erdoğan'ın Washington ziyareti sırasında Cumhurbaşkanlığı korumalarının karıştığı olayların ardından korumalara silah satışını yasaklaması ve eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın Reza Zarrab davasının ek iddianamesine dahil edilmesi Erdoğan'ın eleştirilerine neden olmuştu. Kazakistan ziyareti öncesinde basın mensuplarına açıklama yapan Erdoğan "Burnuma pis kokular geliyor" ifadesini kullanmıştı.