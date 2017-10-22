Erdoğan: Nerede bize yönelik taciz varsa bir gece ansızın vurabiliriz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Bu vatan topraklarımızı kimsenin bölmeye gücü yetmez ve yetmeyecektir. Bölmeye çalışanların üzerine hep beraber bizler de Gabar'da, Tendürek'te, Cudi'de, Bestler-Dereler'de, Kandil'de F-16 olur oraya doğru gideriz" dedi.

Erdoğan, "Nerede nasıl bir çalkalanma var, nerede bize yönelik bir taciz varsa bir gece ansızın vurabiliriz. Acaba birileri izin verir mi? Artık yok geçti o işler. Bizimle stratejik ortak olanlar bizimle beraber hukukumuza saygı duydukları sürece biz de onlara saygı duyarız. Aksi takdirde kusura bakmasınlar" diye konuştu.

İstanbul’daki Yahya Kemal Beyatlı Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2023 Gençlik Şurası'nda konuşan Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"F-16 olur, oraya doğru gideriz"

'Dünya 5’ten büyüktür’ ifadesiyle bayraklaştığımız, küresel adaletsizliğe, haksızlığa, zulme karşı başkaldıran gençlerimizi selamlıyorum. 15 Temmuz direnişinin kahramanları olan gençlerimizi selemlıyorum.

"Acaba birileri izin verir mi; artık yok, geçti o işler"

Bu vatan topraklarımızı kimsenin bölmeye gücü yetmez ve yetmeyecektir. Bölmeye çalışanların üzerine hep beraber bizler de Gabar'da, Tendürek'te, Cudi'de, Bestler-Dereler'de, Kandil'de F-16 olur, oraya doğru gideriz

Nerede, nasıl bir çalkalanma var, nerede bize yönelik taciz varsa, bir gece ansızın vurabiliriz. Acaba birileri izin verir mi? Artık yok, geçti o işler. Bizimle stratejik ortak olanlar hukukumuza saygı duydukları sürece biz de onlara saygı duyarız. Aksi taktirde kusura bakmasınlar.

"Buraya koltuk sevdasıyla değil, hizmet sevdasıyla çıktık"

Şimdi devam eden kongrelerimizde yeni görev alan arkadaşlarımızın önemli bir kısmının gençlik kollarımızdan yetişme olduğunu hamdolsun memnuniyetle görüyorum. Aynı durum yarın belediye başkanlığı seçiminde, milletvekili seçiminde de olacaktır. Hiç şüphesiz günü geldiğinde, daha yüksek irtifa. İnşallah dinamik gençler daha yüksek irtifada bakacaksınız ki Cumhurbaşkanlığı makamında da sizlerden birisi olacaktır. Buraya koltuk sevdasıyla değil hizmet sevdasıyla çıktık. Gençlerden korkan, yerine gençleri bırakmayı düşünmeyenlerden hiç olmadık.

''Ömrüm yettiğince yanınızda olacağım"

Ömrüm yettiğince, bu can, bu tende olduğu müddetçe yanınızda olmaya devam edeceğim. Türkiye olarak, hep nüfusumuzdaki genç oranının yüksekliğiyle övünen bir ülkeyiz. Her alanda ve elbette ekonomide güçlü ve etkili olmanın yolu, güçlü ve etkili gençlere sahip olmaktan geçiyor.

"Hedeflerimize kendi dilimizi konuşarak ulaşamayız"

Hedeflerimize sadece memleketimizde oturup kendi dilimizi konuşarak ulaşamayız. Gençlerimizin geri dönmek ve benliklerine sahip çıkmak kaydıyla diğer ülkelerde bulunmalarını ve tecrübe kazanmalarını önemsiyorum. Bunun yanında Osmanlıca'yı okumasını bilmeniz gerekiyor. Eğer siz 600 yıllık kitaplarımıza, belgelerimize, kitabelerimize Fransız kalırsanız, Fransızca bilmeniz bir işe yaramaz. Böylesine büyük bir birikimi kullanamayan gençlerimizin arzu ettiğimiz köklü ve derin duruşu sergileyebilmeleri çok zordur.