"Erdoğan neden talimat vermiyor, üç devlet bankası faizleri bir gecede indirebilir"

Sözcü yazarı Can Ataklı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bankalara yönelttiği "faiz" eleştirileriyle ilgili olarak "Erdoğan kamuoyunun önünde 'söylediğini yaptıramayan lider' konumuna düşeceğine neden Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası'na faizleri düşürme talimatı vermiyor? Bu üç banka faizleri düşürse diğer bankalar çaresiz kalacak ve rekabet edebilmek için faizleri düşürecektir" dedi.

Ataklı, sözlerine "Böyle şey olur mu, ekonomi emirlerle yürümez' diyenleriniz olacaktır. Tamam da o söyledikleriniz demokratik hukuk devletlerinde geçerli değil mi. Bizim ülkemiz bakkal gibi yönetiliyor da" notunu düştü.

Can Ataklı'nın "Kapora da nereden çıktı yahu?" başlığıyla yayımlanan (13 Eylül 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Faizleri üç devlet bankası bir gecede indirebilir

AKP Genel Başkanı Erdoğan başı sıkıştıkça faizlerin yüksekliğinden şikayet ediyor. Faizlerin yüksek olmasının ekonomiyi daralttığını söylüyor ve parmağını sallayarak “Bankaları uyarıyorum, düşürün şu faizleri” diyor.

Kazakistan dönüşü yine benzer açıklamalar yaptı. İyi de her şeye hakim olan Erdoğan nasıl oluyor da bunca laf söyledikten sonra bankalara sözünü geçiremiyor? Bankalar kime güveniyor da koca Erdoğan'a böylesine kafa tutabiliyor?

Yabancı bankalar belki de “Türkiye düşmanı” oldukları için faizleri kasıtlı düşürmüyor olabilir. Sonuçta Erdoğan her fırsatta “başka ülkelerin derdi benim” diyor. Yabancı bankalar da Erdoğan'ı düşürmek için bu komplonun içinde olabilirler.

Peki devlet bankaları ne güne duruyor. Onların da arkasında “Türkiye düşmanı güçler” mi var? Erdoğan kamuoyunun önünde “söylediğini yaptıramayan lider” konumuna düşeceğine neden Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası'na faizleri düşürme talimatı vermiyor? Bu üç banka faizleri düşürse diğer bankalar çaresiz kalacak ve rekabet edebilmek için faizleri düşürecektir.

NOT: “Böyle şey olur mu, ekonomi emirlerle yürümez” diyenleriniz olacaktır. Tamam da o söyledikleriniz demokratik hukuk devletlerinde geçerli değil mi. Bizim ülkemiz bakkal gibi yönetiliyor da.