Erdoğan neden arabuluculuk yapıyor?

İsrail'in etkin gazetelerinden Jerusalem Post, Başbakan Erdoğan'ın İsrail-Suriye arasında arabuluculuk çabalarıyla ilgili ilginç bir analize yer verdi. Buna göre Başbakan Erdoğan’ın "yurtiçindeki eleştirileri bertaraf etmek ve meşruluk kazanmak amacıyla yüksek profili bir uluslararası diplomatik başarıya ihtiyacının bulunduğu” öne sürüldü.



İsrail basını, üst düzey bir kaynağa dayanarak Türkiye’nin Obama yönetiminin görevine başlaması ve 10 Şubat’ta İsrail’de yapılacak seçimler öncesi, Suriye ile İsrail arasında doğrudan müzakereleri mümkün kılacak bir mekanizma oluşturmak istediğini yazdı.



İsrail Başbakanı Ehud Olmert’in Ankara’da yaptığı görüşmeler, İsrail basının yoğun ilgisini çekmeyi sürdürüyor. İsrailli gazetelere konuşan üst düzey bir İsrailli kaynak da, “Türkiye, 10 Şubat’ta İsrail’de yapılacak seçimler öncesi, Suriye ile İsrail arasında doğrudan müzakereleri mümkün kılacak bir mekanizma oluşturmak istiyor” dedi.



Üst düzey İsrailli kaynak, Jerusalem Post gazetesince yansıtılan değerlendirmelerinde ABD ve İsrail’deki yönetim değişikliği öncesi bir çerçeve oluşturulması ve işlerlik kazandırılmasının istediğini söyledi. Kaynak, “Başbakan Olmert, işlerin mümkün olan en iyi başlangıç noktasına doğru ilerlediğini görmek istiyor” dedi, ancak söz konusu çerçeveye ilişkin ayrıntılı bilgi vermekten kaçındı.



Jerusalem Post’a konuşan üst düzey bir başka İsrailli yetkili de, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “yurtiçindeki eleştirileri bertaraf etmek ve ülkenin laik muhalefetinin karşısında meşruluk kazanmak amacıyla yüksek profili bir uluslararası diplomatik başarıya ihtiyacının bulunduğu”nu öne sürdü.



'AB'ye birşeyler göstermek lazım'



Aynı yetkili, Erdoğan’ın Türkiye’nin aracılık çabalarının, “Yavaşlayan AB üyelik hedefi konusunda Avrupalılara bir şeyler gösterebilmesi için doğrudan İsrail-Suriye görüşmeleri gibi somut bir sonuç vermesini istediği” iddiasında da bulundu. Ayrıca, Suriye'den yapılan olumlu açıklamaların, Başbakan Erdoğan'ın ihtiyacı doğrultusunda değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.



Görüşmelerin sayesinde Türkiye’nin “ılımlı ve yapıcı” gibi görüneceğini ifade eden yetkili, “Doğrudan görüşmeler için zemin hazırlamak Türkiye için büyük bir diplomatik başarı” olacağını da söyledi.



Bu arada Haaretz gazetesi de, Olmert’in, Ankara’ya İsrail-Suriye görüşmeleri için gittiğini belirterek “Olmert ile Erdoğan, Türk hükümetinin, İsrail ile Suriye arasında doğrudan görüşmeleri kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarını sürdüreceği konusunda mutabık kaldı” diye yazdı.