Erdoğan: Necdet Özel keşke 'paralel yapı' açıklamasını yapmasaydı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’in "Paralel yapıyla ilgili bize resmi makamlardan bilgi-belge sunulmalı" sözlerini değerlendiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Genelkurmay Başkanı'na medya aracılığı ile cevap vermem. Ama keşke Genelkurmay Başkanımız böyle bir açıklamayı bugüne kadar yapmadığı gibi aynı şekilde yapmasaydı. Bunu bizimle paylaşsaydı daha isabetli olurdu" dedi.

Köşk'e çıkışının ardından ilk yurtdışı ziyaretini Kıbrıs ve Azerbaycan'a yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara'ya uğramadan NATO zirvesi için Galler'e geçti. Türkiye Gazetesi Ankara Temsilcisi Nuri Elibol'un haberine göre, Bakü dönüşü uçakta kendisini takip eden gazetecilerin sorularını cevaplandıran Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

Galler'de Obama ile yapacağınız görüşmede neler gündeme gelecek?

Gerek Irak'taki, gerek Suriye'deki gelişmeler, İsrail-Filistin'deki ateşkes sürecinin sürekliliğine yönelik gelişmeleri ele alacağız. Diğer taraftan ulusal güvenliğimize yönelik paralel yapı konusu… İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi gündemimizi oluşturacak.

Paralel yapıyla ilgili Obama'ya ne diyeceksiniz?

'Bilgi-belge olmadan ne yapacaksınız?' diyenler var. Her şey, dinlemeler, tapeler ortada. Adeta casusluk örgütü oluşturmuşlar. Bu işlerin odaklandığı merkez Pensilvanya. Biz de Amerika'dan, madem stratejik ortağız, diyoruz ki; ya deport (sınır dışı) edin, ya da bize verin. Madem suçu olmadığını söylüyor… Gelsin burada yaşasın.

Paralel yapıyla mücadelede dirençle karşılaşıyor musunuz?

Şu ana kadar kendi mensupları dışında direnç görmedik. Şu anda hukuk çerçevesinde temizlik harekatı, Emniyet teşkilatından başlamıştır. Diğer bakanlıklarda da aynı şekilde çalışmalar olacak.

Böyle bir çalışma olsa da, polis okullarından paralel yapıya yakın çok sayıda polisin teşkilata katıldığı iddia ediliyor?

Artık o iş bitti. Bundan sonra Polis Akademisiydi, Polis Kolejiydi masaya yatırıyoruz. Farklı projelerimiz var. Bazı yenilikler gelecek.

- Adli Yıl açılış resepsiyonunda AYM Başkanı, "Bana bilgi-belge gelmedi, imzasız ihbar mektuplarıyla işlem yapamayız. İnsanları fişliyorlar" dedi. Benzer bir ifadeyi 30 Ağustos resepsiyonunda Genelkurmay Başkanı da paylaştı; "Bize resmi makamlardan bilgi-belge sunulmalı" dedi. Değerlendirmeniz nedir?

Ben şu anda ne AYM Başkanı ile ilgili ne de Genelkurmay Başkanı ile ilgili değerlendirmeye girerim. Ben Genelkurmay Başkanı ile medya yolu ile konuşmak istemem. Haftalık benimle görüşmelerinde kendisiyle bu konuyu görüşürüm. Aynı şekilde Başbakanımızla kendisinin rutin görüşmesi var o da konuşur. Ama şunun bilinmesini isterim ki; her şey imzalı mektuplarla takibe alınmaz. Siz onu değerlendirmeye almayabilirsiniz ayrı konu. Ama en azından burada bu geçiyorsa acaba der, onu bir incelemeye alırsınız. Öyle bir ihbar mektubunu gönderen kişinin imza koymamasının nedeni pekâlâ kendisine ilişkin endişelerden de kaynaklanmış olabilir. Benzer pek çok şey olmuştur ki; bunlar o insanın başını yemiştir. Sizin kurumunuzla ilgili hakikaten böyle bir şey gelmişse; sen onu bir incelemeye al. Varsa bir şey değerlendirirsin. Yoksa bir şey atarsın. Fişleme filan diyorlar. Ne fişlemesi? Fişlemeyi bundan önce yaptılar. O fişler hep bizim elimize geçti. Emniyet istihbarat geçmişte bunları yaptı. Birçok yerde birçok kurumda bunlar yapıldı. Hepsi elimize geçti. Ben şimdi AYM Başkanı'na medya aracılığıyla cevap vermek istemem. Genelkurmay Başkanı'na da medya aracılığı ile cevap vermem. Ama keşke Genelkurmay Başkanımız böyle bir açıklamayı bugüne kadar yapmadığı gibi aynı şekilde yapmasaydı. Bunu bizimle paylaşsaydı daha isabetli olurdu. Benimle paylaşabilirdi. Sayın Başbakan ile paylaşabilirdi. Bugüne kadar sürekli olarak bu konularda cevap vermemiştir. Verilmesi gerekirse Genelkurmay sitesinden gerekli açıklamayı yapmıştır. Ama burada nasıl olduysa böyle bir açıklamayı yapmak durumunda kalmıştır.

Peki Yargıtay Başkanı?

Yargıtay Başkanı, Yargıtay'ı kendisi idare etmiyor. Kendi ifadesi de budur. 'Konuşmamı Başkanlar Kurulu hazırlar' ifadesini bizzat bana ifade etmiştir. Benim konuşmalarımı da bir ekibim var onlar hazırlar. Ama bu konuşmaların editörlüğünü ben yaparım. Eğer Yargıtay Başkanı 'ben hazırlamadım, sadece spikerliğini yaptım' derse bu çok ayıp olur.

Davutoğlu'nun kongre konuşmasını nasıl buldunuz, 'bu iş oldu' dediniz mi?

Evet, bu iş tutmuştur.

Sizden sonra Başbakanlığın zayıflayacağı öngörüler vardı…

Şu anda Başbakanlık görevini üstlenen arkadaşımın bu işi güçlü ve başarılı şekilde yürüteceğine inanıyorum. Şimdi üzerinde çalıştığımız bazı seçenekler doğrultusunda, bizim Söğütözü'ndeki Cumhurbaşkanlığı sarayına taşınmamızın akabinde, Başbakanlığın bazı törenler ve resepsiyonlar için Çankaya'yı kullanmasına izin verebiliriz. Zira Başbakanlığın mevcut yerde resepsiyon verecek yeri yok. Otellerde mi verecek?

Bakanlar Kurulu'na hangi periyotta başkanlık yapmayı düşünüyorsunuz?

Onu başbakanımız ile görüşerek şartların elvermesine, programımıza göre bunları yaparız.

Demirtaş'ın aksine, Kılıçdaroğlu 'savaş dışında görüşmem' dedi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?

Demek savaş bekliyorlar. Parlamentoda grubu bulunan partilerle talep olması halinde görüşürüz. Makamın gerektirdiği bir- iki-üç davet yaparız. Geldiler geldiler. Gelmediler kusura bakmasınlar… Tekrar davet edecek halimiz yok. Önümüzde 29 Ekim kutlamaları, arkasından düzenlenecek birçok törenler olacak. Onların bu törenlere katılmaması bu makamın çalışmasını hiçbir zaman etkilemeyecek.

Halkımızla iç içe olacağız. Anadolu'yu teşekkür ziyareti kapsamında turlamaya başlayacağım. BM Genel Kurulu, ondan sonra Türkiye-Afrika zirvesi var. Bu sene G-20'ye Ahmet Bey katılacak. İşadamlarımızla birlikte gideceğiz ve 2015'e Türkiye için çok canlı bir yıl olarak başlayacağız. Böylece 2023 hedeflerine ulaşacağız.

Yeni uçağınız çok güzel olmuş. Kim dizayn etti?

Değişik dizayn ve önerilerle geldiler ancak tasarımı ben yaptım.