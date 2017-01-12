Erdoğan: Ne yaparsanız yapın, milletin önüne gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) devam eden Anayasa değişiklik teklifiyle ilgili görüşmeleri yorumladı. Erdoğan, Anayasa değişikliğiyle 'tek adam rejimi' yaratılacağı savına ilişkin olarak "Bu işin benim şahsımla bir ilişkisi yok. Türkiye'de bir Anayasa değişikliği yapılıyor, olay bu." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki 34. Muhtarlar Toplantısı'na katılan Erdoğan, "Parlamentoda çalışmaları engellemek, süreci uzatmak, bunlar hiçbir şey kazandırmıyor. Ne yaparsanız yapın, ne ederseniz edin, 15 gün değil de 1 ay. Ama parlamentodan bu, ben inanıyorum ki çıkıp milletin önüne gidecektir" diye konuştu.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"İkide bir tek adamcılık, tek adamcılık. Ne tek adamcılığı ya? Olayı buraya götürmek istiyorsan, bunun kaynağında siz varsınız. Bu ülkede CHP'nin il başkanlarının, valilik yaptığı belediye başkanlığı yaptığı dönemleri biliriz biz. Eğer tek adamcılıksa bu.

"Eğer daha da gerilere giderseniz, asıl tek adamcılığı orada görürsünüz. Ben o kadar defterleri açmak istemiyorum. Ama zamanı gelirse o defterleri de açarız."

Anayasa değişikliği teklifinin 3. ve 4. maddelerinin ardından 5. maddesi de kavgalı ve tartışmalı bir oturumun ardından 343 oy ile kabul edilmişti.

CHP milletvekilleri Meclisin görev ve yetkilerinin sıralandığı 5. maddenin oylamasına katılmamışlardı.

Daha önce ise teklifin birinci maddesi 347, ikinci maddesi 343, üçüncü maddesi 341, dördüncü maddesi ise 343 oyla kabul edilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolar/TL kurunun 3,94'ü görmesine ilişkin de konuştu.

Erdoğan "Elinde silahı olan teröristle elinde doları olan terörist arasında fark yoktur. Bizim de bir takım sorunlarımız vardır ama bunların hiçbiri ülkemizde döviz kurunun bu seviyeye gelmesinin açıklaması değildir" dedi.

Yıla dolar karşısında büyük bir değer kaybı ile başlayan Türk Lirası, sabah saatlerinde Merkez Bankası'nın likidite hamlesi sonrası bir miktar değer kazanmış, kur 3,80 düzeyine gerilemişti.

Erdoğan, ABD Merkezi Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) Twitter üzerinden yaptığı paylaşıma da tepki gösterdi.

CENTCOM hesabından Suriye'deki Halk Savunma Birlikleri'nin (YPG) ana gövdesini oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) "PKK'nin parçası değiliz" açıklamasını paylaşılmıştı.

Erdoğan "Kimsenin PYD için 'Bunların PKK ile ilgisi yok' diyecek hali kalmadı. Bizzat NATO destekli yayınlarda bu ilişki tüm delilleriyle ortaya çıktı" dedi.

CENTCOM'un paylaşımında şu ifadeler yer alıyordu:

"Suriye Demokratik Güçleri duyurusu

"Suriye Demokratik Güçleri çatısı altında bir araya gelen Kürt, Arap, Türkmen, Süryani ve Suriyeli gruplar olarak bazı bölgesel hükümetlerin iddialarının aksine gücümüz PKK'nin parçası değildir, kendimizi Suriye ulusunun ve Suriye topraklarının bir parçası olarak görüyoruz.

"Topraklarımızı terörist IŞİD savaşçılarından kurtarabilmek için diğer Suriyeli muhalif gruplarla birlikte kanımızı verdik.

"Bütün Suriye toprakları IŞİD savaşçılarından özgürleştirilene kadar savaşmaya devam edeceğiz."