Erdoğan: Haberim olsa, Diyanet İşleri Başkanı'na derdim ki, 'Sakın bu arabayı verme'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika’daki Gençlik Buluşması’na katıldı. Muhalefet partilerinin, cumhurbaşkanı sıfatıyla miting düzenleyerek seçimin adilliğine gölge düşürdüğü yönündeki ifadeleriyle ilgili konuşan Erdoğan, "Ne yaparsanız yapın meydanlarda konuşma hürriyetimi size yedirmem. Alışılmış cumhurbaşkanı olmayacağım. Ben çıkıp yan gelip yatamam" dedi.

Cumhurbaşkanı olarak herkese eşit mesafede olduğunu söyleyen Erdoğan, "Gönlümde yatan aslan elbette var. Taraf derseniz tarafım. Milletin tarafıyım" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı'na ait 1 milyon liralık makam aracının iade edilmesiyle ilgili de konuştu. "Benim haberim olsa ben derdim ki, 'Sakın bu arabayı verme'" diyen cumhurbaşkanı o makamın bu tür bir arabaya layık olduğunu söyledi.

'Cumhurbaşkanının vatana ihanetten başka suçu yoktur'

Erdoğan’ın konuşmasının satırbaşları şu şekilde:

-Çıkmışlar, Diyanet İşleri Başkanı'nın arabasıyla uğraşıyorlar. Kusura bakmasın Diyanet İşleri Başkanım, eğer benim haberim olsa ben derdim ki, 'Sakın bu arabayı verme.' O makam, bu tür bir arabaya fazlasıyla layık.



- Konuşmalar yapıyorum, YSK'ya şikayet ediyorlar. 'Cumhurbaşkanını yasaklayın, meydanlara çıkmasın'. Bir, iki, üç müracaat ettiler, hepsinden de oy birliğiyle ret aldılar. Bunlar anayasayı da bilmiyor. Anayasayı açıp okuyun, acaba cumhurbaşkanı nerede suç işler? Cumhurbaşkanının vatana ihanetten başka suçu yoktur. Meydanlarda konuşma hürriyetimi size yedirmem. Alışılmış bir cumhurbaşkanı olmayacağım. Ben çıkıp yan gelip yatamam. Tüm partilere eşit mesafedeyim. Gönlümde yatan aslan elbette var. Taraf derseniz tarafım. Milletin tarafıyım.

-Gençler unutmayın size milletiniz bu coğrafyasındaki yeni Alperenlersiniz.

'Dilinize, inancınıza, kültürünüze sahip çıktığınız sürece herkesin size saygı duyduğunu göreceksiniz'

-Dilimizi kaybedersek diğer değerlerimize sahip çıkamayız. Burada çok hassas olmamız lazım. Anadiliniz unutmayın düşündüğünüz dildir. Çocuklarınıza en önce Türkçe öğretecek sonra yaşadığımız bölgedeki dili en az onun kadar öğrenmesini sağlayacağız. Artık hiçbir çocuğumuz kendisini bu coğrafyada yabancı olarak görmesin. Dilinize, inancınıza, kültürünüze sahip çıktığınız sürece herkesin size saygı duyduğunu göreceksiniz. Belçika toplumunun asli parçası olduğunu kabul edeceksiniz sonra da göreceksiniz herkes bunu kabul edecek. Avrupa’nın hiçbir yerinde başı öne eğik kardeşimi görmek istemiyorum.

-Anadolu’da Diyanet tarafından hazırlanan Kürtçe Kur-an’ı Kerim’i gösterdim. HDP Eşbaşkanı ne dese 'Diyanet bir tane Kürtçe baskı yaptı gönderdi.’ Diyanet gerekli cevabı verdi. Diyanet İşleri Başkanılğı Ermenice Kur-an’ı meali hazırladı.