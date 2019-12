Erdoğan: Ne konuşulduğunu herkes duyacak!

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu ile G-20 zirvesi için gittiği New York'ta, Meclis'te yapılacak oturumun ''açık mı'' olacağı sorusuna da ''Tabii, tabii'' diye yanıt verdi.





Milliyet gazetesinin haberine göre, Erdoğan, “Çok tartışılan Meclis’in kapalı oturumu açık yapılacak ve herkes ne konuşulduğunu duyacak. Son kararı da Meclis verecek” dedi. “Metehan, burada çok mesajlar vereceğiz. Türkiye’yi anlatacağız. Ama benim buradan Türkiye’ye, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’a birkaç mesajım olacak. Buraya BM Genel Kurulu için tüm dünya liderleri gibi ben de geldim. O ise demokratik açılım ve Ermeni protokolleri için Amerika’ya hesap vermeye geldik gibi bir havayı Türkiye’de yaratmaya çalışıyor. Olayları her zamanki gibi saptırıyor. Ne alakası var? Yaptıkları çok ayıp. Bize burada kim sorarsa göğsümüzü gere gere arkasında durduğumuz projeleri anlatırız. Ama kimseye hesap verme gibi bir durumumuz yok. Bunlar çok ayıp şeyler. Sanki biz buraya kafamıza göre gezmeye geldik. Bunun devlet işi olduğunu görmesi lazım.

Sonuna kadar arkasındayım

Demokratik açılımdan bahsediyoruz, milli birlik, beraberlik ve kardeşlik projesi olduğunu söylüyoruz. Buradan ilan ediyorum. Bu demokratik açılımın sonuna kadar ne olursa olsun ne pahasına olursa olsun arkasındayım. Ve sonuç alana kadar da bu işi yürütmeye kararlıyım. Bizim bu millet için yaptıklarımızı Ak Parti’nin menfaat planı gibi sunanların yaptığı tek şey ayıptır. Demokratik açılım deyince sadece Güneydoğu Bölgesi değil, ülkemizin tüm insanlarının sorunlarına hitap ediyoruz. Bununla ekonomik, dış politika, Alevi vatandaşlarımız, ne olursa olsun tüm halkımızın sorunlarını bu ülkenin geleceği adına sonlandırmaya gayret ediyoruz. Şimdi bununla kimin ne sorunu olabilir? Hangi konuda ne ilerleme sağlarsak bu hepimizin faydasına olmaz mı? Artık bu işleri Ak Parti veya benim meselem gibi görme ayıbından vazgeçsinler.

Meclis’te oturum açık olacak

Sayın Baykal eğer lütfeder görüşme teklifimizi kabul ederse kendisine bu konuda herşeyi açık yüreklilikle anlatırız. Çok tartışılan Meclis’in kapalı oturumu da açık yapılacak ve herkes ne konuşulduğunu duyacak. Ermenistan ile imzalanan protokoller önemli. Bence de başarılı ama daha net birşey yok. Çünkü bu protokoller önce komisyonlara gelecek sonra Genel Kurul’da görüşülecek. Yani paraf atıldı diye Türkiye’yi şu an bağalayan bir tarafı yok. Bu süreci bekleyip, parlamentonun kararını görmek lazım. Meclis’in verdiği karara hepimiz saygı göstereceğiz.”



Türkiye’de yürümeye fırsat yok



Birleşmiş Milletler toplantıları için New York’a gelen Başbakan Tayyip Erdoğan ile Hürriyet olarak şehrin dünyaca ünlü mekanlarından 5. Cadde’de yaklaşık 300 metre yürüyüş yapma şansımız oldu. Başbakan Erdoğan’a yoğun programı arasındaki kaçamağı sırasında ilk karşılaşmamızda, “Efendim Türkiye’de sizi böyle sokaklarda yürürken göremiyoruz. New York’ta ne güzel fırsat bulup bir yürüyüşe çıkmışsınız” deyince kendisinden tebessümle şu yanıtı aldık: “Türkiye’nin yoğun gündeminde fırsat mı veriyorsunuz. Hergün yeni birşey çıkarıyorsunuz. Burada fırsattan istifade bende normal bir insan gibi nefes alayım, sokaklarda yürüyeyim dedim.”

Yürüyüş sırasında bir grup turistle karşılaşan Erdoğan, “Where are you from? (Nerelisiniz)” diye sordu. Turistlerden “Spain” yanıtını alan Erdoğan, “Hello Spain” diye İspanyollara el salladı.