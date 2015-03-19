Erdoğan: Ne demokrasisi, ne özgürlüğü ya...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Nerede tencere tavacılar? 17-25 Aralık’ta paralele ihanet çetesiyle denediler. 6-7 Ekim hadiselerinde sözde siyasetçiler sokakları ateşe vererek aynı çaba içerisine girdiler. Yasin’i duvardan düşürüp üzerinden geçerek nasıl şehit ettiklerini gördünüz. Ne demokrasisi, ne özgürlüğü. Sizde sadece toplumu terörize etmek var" dedi.

Erdoğan, Birlik Vakfı tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Çanakkale Ruhu ve Gençlik" konulu kompozisyon yarışmasının ödül törenine katıldı.

İşte Erdoğan’ı konuşmasından satır başları:

Çanakkale ruhu hamdolsun tekrar şaha kalktı. Elinize, kaleminize, yüreğinize sağlık diyorum. Bu sene dünya tarihi açısından önemli bir yıldönümünü yad ediyoruz.

Dün her yıl olduğu üzere deniz zaferimizin yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutladık. Ödedikleri bedeller tekrar tekrar hatırlandı, şehitlerimize dualar gönderildi.

‘Bu seneyi çok iyi değerlendirmek zorundayız’

Azimle ve sabırlarıyla “Çanakkale Geçilmez” sözünü tarihe nakşeden şehitlerimizi kıymetle anıyorum. Bir gül bahçesine girercesine toprağa giren şehitlerimize rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun diyorum. Sarıkamış, Medine müdafaasını, Çanakkale zaferini iyi düşünmeliyiz. Bu seneyi çok iyi değerlendirmek zorundayız.

Ben 81 vilayetimizden imkan bulan herkesin Çanakkale’ye gitmesini çok ama çok önemsiyorum. İnşallah zaferin 100. yılını dünyanın dört bir yanından gelen misafirler ve devlet temsilcileriyle yad edeceğiz. 30’a yakın devlet erkanının katılım bilgilerini aldık.

O gün Çanakkale’de bizimle savaşan ülkelerde dostluk köprüleri kurulmuştur. Çanakkale’de savaşın tarafları olarak karşı karşıya gelen vatanın evlatları 23-24 Nisan’dan aynı çatı altında buluşacak ve dünyaya barış mesajı verecekler.

Bizim utanacak, çekinecek hiçbir durumumuz yoktur. İşte arşivler hemen şuracıkta, Osmanlı arşivi burada. Biz Ermeni diasporasına sesleniyoruz, Ermenistan’a sesleniyoruz.

Tüm dünyaya sesleniyoruz. Eğer dürüstseniz, kendinize güveniyorsanız bizim şu an arşivlerimizle 1 milyon belge var. Çıkarın belgelerinizi! Hukukçular, arşivciler incelesin diyoruz.

O zaman biz nihai kararı verelim. Ama ortaya çıkamıyorlar, dürüst değiller. Arşivlerin varsa açın diyoruz açamıyorlar çünkü arşivleri yok.

Hukukçular incelesin, netice alınsın diyoruz. Artık bu meseleyi tamamen gündemimizden çıkaralım diyoruz yine yok. Lobilerle bu iş yürümez.

Çanakkale Destanı’nı anlatan en güzel cümle.

Geldiler, gördüler, gittilerdir…

Çanakkale ve Anadolu Kafkasya’dan Afrika’ya kadar çok geniş coğrafyada insanların mücadele verdiği yerdir.

‘Çanakkale hasta adamın dirilişidir’

Çanakkale’de her ilimizden şehitlerimiz ve gazilerimiz var. Çanakkale'de çelik ve barut, inancın ve imanın karşısında diz çökmüştür. 200 yıldır hor görülen, üzerinde oyunlar oynanan bir milletin zaferidir Çanakkale destanı. Çanakkale hasta adamın dirilişidir.

İstikbalimizden, özgürlüğümüzden taviz vermedik, vermeyeceğiz. İnsan tarihte sadece geçmişi değil, geleceğini de arar. Tarih sürekli tekerrür eder, ders alınmazsa.

Bize bu ülkede öteki muamelesi yapıldı, ikinci insan muamelesi yapıldı. Öz yurdumuzda garip olduk.

İmam hatipleri kapattılar. Başörtülü diye ikna odalarına soktular. Bu azim ve inanç olmasaydı ikna odalarından bugünlere gelemezdik.

Artık hepsi aşıldı. Artık yavrularımız başörtüsüyle okullarına girebiliyorlar.

Çok uzun yıllar bu topraklar üzerinde farklılığa ve farklı olana tahammül edilmedi. İnsanlar başörtülü, takkeli diye fişlendi, takip edildi. Mehmet Akif de bunları yaşamıştır. Sadece ülkemizde değil sürgünlerinde de bunu yaşamıştır. O Mehmet Akif fakirlik içindeyken bile kazandığı ödülü dağıtan muhterem bir kişiliktir.

‘Ne demokrasisi, ne özgürlüğü’

Size soruyorum; Dünyada cenazesine devlet erkanının yasaklandığı kaç tane milli şair var. Ülkemiz bu ayıbı da yaşadı. Vesayet adına demokrasiye müdahale edildi. Millet iradesinden hazımsızlık duyanlar var. Tahkir edemeyince sokakları tahrik etmek isteyenler var.

Gezi’de gördük bunları… Nerede tencere tavacılar? 17-25 Aralık’ta paralele ihanet çetesiyle denediler. 6-7 Ekim hadiselerinde sözde siyasetçiler sokakları ateşe vererek aynı çaba içerisine girdiler. Yasin’i duvardan düşürüp üzerinden geçerek nasıl şehit ettiklerini gördünüz.

Ne demokrasisi, ne özgürlüğü. Sizde sadece toplumu terörize etmek var.

Biz iriyiz, diriyiz, hep birlikte Türkiye’yiz bunu unutmayın. Sizin bu duruşunuz varsa bu oyunları bozmuştur ve bozacaktır. Sizin asaletiniz sizi zorlayanları hep mahcup etmiştir.

Oynanan oyunların hepsi boşa çıkmıştır. Bu ülkenin gençlerini birbirlerine kırdıramayacaklar.

Korkaklar tarih boyunca hiçbir zaman zafer anıtı dikememiştir. Tarih zalimleri değil, kahramanları ve cesurları hatırlar, yad eder. Sizler çok büyük bir medeniyetin mensuplarısınız. Sizler bu milletin torunlarısınız.

Unutmayın! Yerinde sayanlar yürüyenlerden daha fazla gürültü çıkarır. Bir anınızı bile heba etmeden, iyi değerlendirmelisiniz. Sizler Ortadoğu’nun gıpta ile takip edilen Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşlarısınız.

Sizler okuyan, araştıran, düşünen ve neticelendiren bir gençlik olmalısınız. Bu vatana Asım’ın nesli olarak sizler sahip çıkacaksınız. Gençler “kim var” denildiğinde sağına soluna bakmadan “ben varım” diyen bir gençlik olacaksınız.

Onca musibet ve ihanete rağmen hamdolsun ayaktadır bu millet. Şehitlerimiz sizler bu vatan sahip çıktıkça yerlerinde rahat uyuyacaklar, rahat yatacaklardır.

Ben sizlere bu konuda güveniyorum. 35 yarışmacının 30’u kız olduğu için kızlarımız ayrıca tebrik ediyorum. Gençler rekabet olsun. Aziz hatıraları önünde eğiliyorum şehitlerimizin…