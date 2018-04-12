Erdoğan: Ne ABD'den ne Rusya'dan vazgeçeriz, Suriye'yi bilek güreşi sahasına çevirmelerinden rahatsızız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki ABD-Rusya gerginliğine ilişkin olarak, "Suriye'yi bilek güreşi sahasına çevirmelerinden rahatsızlık duyuyoruz" dedi.

Erdoğan, Trump görüşmesinden sonra bugün de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini de söyledi.

Rusya ve ABD arasındaki gerginliğin tüm dünyayı diken üzerinde tuttuğunu belirten Erdoğan, "Suriye'deki gelişmeler tüm dünya çapında bir güvenlik krizine yol açmıştır. Suriye'deki rejim bizim gözümüzde zaten kapkara bir sicile sahiptir. Suriye'nin bilek güreşi sahasına çevrilmesinden rahatsızız. Dün akşam Trump'la görüştük, bugün Putin'le görüşecğim.Birlikte kimyasal katliamı nasıl durdururuz bunu konuşacağım" şeklinde konuştu.

Erdoğan, döviz kurundaki artışla ilgili olarak da "Ülkemizde ekonomik terör estirmeye çalışıyorsanız yeri geldiğinde bunun bedelini ödersiniz. Döviz kurlarındaki artışın hiçbir mantıklı izahı yok" ifadesini kullandı.

Ankara'da Başkentray açılışında konuşan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Suriye'deki gelişmeler tüm dünya çapında bir güvenlik krizine yol açmıştır. Suriye'deki rejim bizim gözümüzde zaten kapkara bir sicile sahiptir. Suriye'nin bilek güreşi sahasına çevrilmesinden rahatsızız. Dün akşam Trump'la görüştük, bugün Putin'le görüşecğim. Birlikte kimyasal katliamı nasıl durdururuz bunu konuşacağım. Suriye toprakları herkes için güvenli hale gelene kadar oradaki varlığımızı ve faaliyetlerimizi sürdüreceğiz.

Sınırlarımız boyunca ne DEAŞ, ne PYD tek bir teröristin bile varlığını tahdit olarak görüyoruz. Biz artık Suriye ve Irak'ta oynanan bu tiyatronun bir kenara bırakılmasını istiyoruz. Bu tiyatro yüzünden dünya yakın tarihinin en büyük tehdidiyle karşı karşıyadır. Kimsenin Akdeniz ve Suriye topraklarını siyasi ve askeri güç mücadele ateşinde yakmaya hakkı yok. Ne ABD ile olan müttefikliğimizden ne de Rusya ile geniş alanda kurduğumuz stratejik ilişkilerimizden, ne de İran ile birlikte çalışmaktan vazgeçme niyetimiz yoktur. Katil Esed rejimini destekleyenler, PYD'yi destekleyenler yanlış yapıyor. Suriye'de bulunduğu yere güven, huzur ve refah getiren tek ülke biziz."

Dövizde görülen artışla ilgili konuşan Erdoğan, "Ekonomide aktif rol oynayanlar eğer Suriye'deki bu gelişmeleri kalkıp bahane ederek buradan ülkemize ekonomik terör estirmeye çalışıyorsanız yanlış yaparsınız. Yeri geldiğinde bunun hesabını verirsiniz, bedelini ödersiniz. Döviz kurlarındaki artışın makul, mantıklı, işin kitabına uygun hiçbir izahı yoktur" dedi.

Kanal İstanbul projesiyle ilgili çağrıda bulunan Erdoğan, "Artık Kanal İstanbul ihalesini yapmamız olmazsa olmaz hale geldi. Boğaz'daki kaza bunu ortaya koydu. Bu ihalenin süratle yapılması lazım" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Kayaş-Sincan banliyo hattı oldukça eski bir hat. Toplam 156 kilometrelik yeni demiryolu döşeyerek alt ve üst geçitlerle güzergah güvenliğini sağlayarak Ankara'ya iftiharla anlatılacak bir banliyo hattı kazandırdık. İlk etapta 15 dakikada bir olacak trenlerin hareket aralığı gerekirse 5 dakikada bire indirilebilecek.

Geçtiğimiz 15 yılda Ankara'ya da şehircilik bakımından çağ atlattık. Kentsel dönüşüm diyoruz, yerinden dönüşüm diyoruz inşallah görülen butün bu yerlerde yerinden dönüşümü gerçekleştireceğiz. Bugünün gençleri musluklardan haftalarca su akmamasının ne demek olduğunu bilmezler. Arıza veya bakım sebebiyle birkaç saatlik bir-iki günlük su kesintisi uygulandığında hayatımız nasıl felç oluyor değil mi? Uçağa binmek ancak rüyada görülebiliyordu. Şimdi hava yolunu halkın yolu haline getirdik. Gençler medeniyetimizi çok iyi öğrenin. Önümüzde 2019 var, gençler 2019'a iyi hazırlanmaya var mıyız?

Terör örgütleriyle yürüttüğümüz mücadele bir bedel ödemedir. Güney komşularımız Suriye ve Irak'ta yaşananlar nedeniyle üstlendiğimiz riskler bir bedel ödemedir. Fırat Kalkanı harekatını yaşadık, kısa sürede orayı hallettik. Zeytin Dalı Harekatı'nda 4 bin 123 teröristi etkisiz hale getirdik, Kuzey Irak'ta 337 teröristi etkisiz hale getirdik.

Şimdi FETÖ'cüleri toplamaya başladık. Kosova'dan 6 tanesini aldık, Gabon'dan 3 tane aldık. Birileri sürekli olarak ülkemizde yaşayan Suriyeliler üzerinden milletimizi tahrik etmeye çalışıyor. Anadolu'nun büyük bir bölümü bir başka coğrafyadan kopup gelmiş insanlardan oluşuyor. Asırlar boyu birlikte yaşadığımız insanlara sırtımızı dönmemiz mümkün mü? Kendi sınırlarımız içinde güven içinde yaşıyorsak bunda sınır dışında kalmış olanların da hakkı vardır.