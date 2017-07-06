Erdoğan Nazi benzetmesinden pişmanlık duymuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan France 24 televizyon kanalına özel bir demeç verdi. Bu gece yayınlanacağı açıklanan söyleşinin bazı bölümleri France 24'ün internet sayfasında yayınlandı. Erdoğan demecinde Avrupa'nın Türkiye'ye yönelik eleştirilerinde haksız olduğunu söyleyerek, geçen yıl 15 Temmuz'da düzenlenen başarısız darbe girişiminin ardından muhalefete karşı "cadı avı" başlatıldığına yönelik iddiayı reddetti.

Nazi benzetmesi

Türkiye Cumhurbaşkanı, Anayasa referandumu sırasında Türk hükümetinden politikacıların etkinliklerine izin verilmemesi nedeniyle Almanya'da mevcut yönetime yönelik olarak yaptığı "Nazi dönemi" benzetmesi konusunda pişmanlık duymadığını belirtti. G20 Zirvesi vesilesiyle geleceği Hamburg'ta Türk vatandaşlara hitaben yapmak istediği etkinliğe izin verilmemesini eleştiren Erdoğan, "Seçilmiş bir Cumhurbaşkanının Almanya'daki Türk soydaşlarıyla bir araya gelmesini engellemek, onlarla sohbette bulunmasını engellemek, ona fırsat vermeme Almanya'nın ne kadar özgürlükçü olduğunu göstermesi bakımından çok önemli” dedi.

'Katar'daki üssü kaldırabiliriz'

Konuşmasında Suriye'deki çatışmalara da değinen Erdoğan dört Arap ülkesinin Katar'a sunduğu 13 maddelik talep listesini eleştirdi. Bu listenin kabul edilemez olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bu istekler bir devleti devlet olmaktan çıkarmak anlamına gelir. Yani asla kabul etmeyiz. Yani burada öyle maddeler var ki, bu maddeler tamamıyla ‘seni devlet olarak tanımıyorum, dolayısıyla sen devlet olarak bütün işlevlerinden vazgeçeksin' demektir. Böyle bir şeyi kabul edemeyiz” dedi.

Erdoğan 13 maddelik listede bulunan, Türkiye'nin Katar'daki üssünün kapatılması talebine de değinerek, Katar makamlarının talep etmesi halinde, orada bulunan üssü kaldıracaklarını ifade etti.

'Türkiye askeri harekata hazır'

Konuşmasında ABD'nin Suriye'de IŞİD'e karşı Suriye Demokratik Güçleri çatısı altında savaşan YPG/PYD'ye silah vermesine de değinen Erdoğan, YPG'nin Türkiye tarafından terörist bir örgüt olarak görüldüğünü söyleyerek, uyarıda bulundu. Erdoğan Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine askeri harekat yapmaya hazır olduğunu söyleyerek, "Bölgede Türk ve Rus askerleri tarafından kısa süre içinde bir çatışmasızlık bölgesi oluşturulabilir" dedi.

Erdoğan Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin Eylül sonunda düzenlemeyi planladığı referanduma da değinerek, referandumun Irak'ın toprak bütünlüğünü tehlikeye atacağını söyleyerek, buna karşı olduğunu belirtti.

Erdoğan söyleşide CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a yaptığı "Adalet Yürüyüşü”ne de değinerek, "Şiddet olmaması halinde Adalet Yürüyüşü’nün İstanbul’a ulaşmasına izin verileceğini” belirtti.

©Deutsche Welle Türkçe

France 24, HT/BD