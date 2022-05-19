Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "NATO’ya Finlandiya ve İsveç’in girmesine 'hayır' diyeceğimizi ilgili arkadaşlarımıza söyledik, yolumuza bu şekilde devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Erdoğan, Kütüphane Söyleşileri'nde gençlere yaptığı açıklamada, "NATO’yla ilgili adımda malum bu İsveç, Finlandiya bütün bunlar bizdeki terör odaklarını kendi ülkelerinde barındıranlardır.PKK’ya YPG’ye bu denli evlerinde ev sahipliği yapacaklar, yürüyüşse yürüyüş, paçavralarını afedersiniz her yere asacaklar… Şimdi bunlar ülkemdeki terör kaynaklarını teşvik edip, bunlara ciddi manada parasal ve silah desteği veren bu ülkeler… Kendilerine de söyledik, ‘NATO bir güvenlik teşkilatıdır, böyle bir güvenlik teşkilatının içerisinde terör örgütlerinin olmasını kabullenemeyiz’ Geçmişte girenler girdi.NATO’ya Finlandiya ve İsveç’in girmesine 'hayır' diyeceğimizi ilgili arkadaşlarımıza söyledik, yolumuza bu şekilde devam edeceğiz dedi.

Erdoğan, Ukrayna- Rusya savaşına ilişkin olarak da, "Gerek Rusya gerek Ukrayna'yla ilgili denge politikası güdüyoruz ve bu politikada ne Sayın Putin'le ne Zelenski'le bağları koparıp atmaya asla niyetim yok" diye konuştu.