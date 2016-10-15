Erdoğan: Musul sorunu hallolana kadar Başika'dan çıkmayacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Musul operasyonuna ilişkin olarak, Irak'ın Türk askerinin Başika'dan çekilmesi çağrısına bir kez daha tepki göstererek, "Musul'un tarihinde biz varız. Bu sorun hallolana kadar Başika'dan çıkmayacağız" dedi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi akademik yıl açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Şahsım olarak Rize Üniversitesi'nin mücadelesine her türlü desteği verdim ve vermeye de devam edeceğim.

Türkiye'de yatırımı ve istihdamı devletten bekleyen şehir varsa o şehir kısır döngüden kurtulamamıştır. Azmin ve çalışmanı olduğu her yerde mesafeler hızla kat edilir.

Rize, eldeki imkanlarını kullanırsa bölgesinin ötesinde bir şehre dönüşebilir.

"Kültür devrimine ihtiyacımız var"

14 yılda fiziki anlamda pek çok şey yaptık. Ama yaptığı helikopterlerle uçaklarla bizi öldürmeye geldiler. Mesele kafa yapısının ve zihinleri halletmek. Asıl reformu kültürde yapmamız gerekiyor. Kültür devrimine şiddetle ihtiyacımız var. Onu hallettik mi, gerisi kolay.

Meselemiz vatan, millet gerisi teferruat, biz öyle bakıyoruz.

Bizim fiziki sınırlarımız başkadır, gönül sınırlarımız bambaşkadır. Bunu birbirinden ayırmamız lazım. Türkiye bölgede yaşanan çatışmada mazlumlara ve mağdurlara kucak açmış bir ülkedir.

Birileri bizi Suriye ve Irakl'la neden ilgileniyorsunuz diye soruyorlar ama kimse binlerce kilometre öteden gelenlere aynı soruyu sorma cesareti gösteremiyor.

"Üç beş PKK'lı zibidi!"

Gaziantep'le Halep'i nasıl ayrı düşünebiliriz. Hatay'dan çıkın Fas'a kadar her yerde bizden izleri mutlaka görürsünüz. Bizim Irak'la da Suriye'yle de Bosna'yla da ilgilenmek hem görevimiz hem hakkımızdır.

Üç beş PKK'lı zibidiye Türkiye'yi böldürtmeyiz. 3-5 DAEŞ'liye burayı böldürtmeyiz. Bunlar Müslüman değil. Bunlar pislik.

"Musul sorunu hallolana kadar

Başika'dan çıkmayacağız"

Bir de PKK'nın atağı PYD. Bunlar atık. Birileri de bunlara sahip çıkıyor. Silah indiriyorlar. Kobani'nin güneyinde pistler inşaa ediyorlar. Bunu bizimle görüşmeleri gerekiyor terör örgütüyle değil. Bizimle NATO'da berabersin. NATO'da beraber olduğun Türkiye'yi bir kenara bırakacaksın terör örgütüyle beraber olacaksın. Eğer dost olmak için DAEŞ'le savaşmak ölçüyse o zaman El Nusra ile de dost ol, onlarda DAEŞ'le savaşıyor.

Musul halkını kendi kaderine terk edebilirmiyiz soruyorum. Musul'u alıp başkalarına verme hesabı var biz Musul'da Musullular yaşamalı diyoruz.

Bizim Başika'da çıkma niyetimiz yok. Musul sorunu halledilene kadar biz oradayız