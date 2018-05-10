Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yle görüşmesinin ardından açıklama yaptı. Erdoğan, "Müşterek bir gayretin içerisinde olacağız" dedi.

Kameraların karşısına beraber geçen iki liderden ilk olarak Erdoğan konuştu. Erdoğan şunları söyledi:

"Oluşturduğumuz Cumhur İttifakı'nda MHP, BBP müşterek bir gayretin içerisinde olacağız. Bugün Sayın BBP Genel Başkanı Destici'yi ziyaret etmek suretiyle önümüzdeki sürece yönelik ne gibi hazırlıklar yapabiliriz görüşme fırsatımız oldu. İnanıyorum ki bu süreçte birliğimiz, beraberliğimiz çok daha verimli bir kampanyayı yürütürüz. Zaman zaman ben ve arkadaşlarım bu görüşmeleri devam ettireceğiz ve bu kampanyayı en güçlü şekilde sürdürmenin gayretinde olacağız. Bir program, bir planlamayla kampanyayı sürdüreceğiz"

Ev sahibi Destici ise şöyle konuştu:

"Sağolsunlar, var olsunlar. 24 Haziran'da inşallah iki seçim birlikte yapılacak. Cumhur İttifakı'nın bir tane cumhurbaşkanı adayı var, o da Recep Tayyip Erdoğan. Şimdiden hayırlı olsun. Milletvekilliği genel seçimlerinde de birlikte hareket ederek maksimum düzeyde temsilin sağlanacağına inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı başından beri çok saimi, duyarlı bir davranış içinde oldu, bunun için de kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. BBP olarak Cumhur İttifakı'nda asla pragmatik bir hesapla olmadık. Ülkemizin birliğini bütünlüğünü, vatandaşımızın huzurunu, refahını düşünerek bu ittifakta yer aldık. Çok teşekkür ediyorum."