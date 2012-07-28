Erdoğan: Müslüman olan bir ülkede neden olimpiyat düzenlenmedi?

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Londra'da Potanın Perileri'nin ilk maçını izledi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, İstanbul'un 2020 Olimpiyat Oyunları adaylığına değindi, "Müslüman olan bir ülkede neden olimpiyat düzenlenmedi?" diye konuştu.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Halkının büyük bir çoğunluğu Müslüman olan bir ülkede bugüne kadar bir olimpiyat düzenlenmedi. Sorarlar insana niçin? Ne eksik de yapmıyorsunuz?'' dedi.

Erdoğan, (A) Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Angola ile Londra Olimpiyatları'nda oynadığı maçı izledi.

Maçın ardından bir açıklama yapan Erdoğan, İstanbul'un 2020 Olimpiyat Oyunları adaylığıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Müslüman olan bir ülkede bugüne kadar olimpiyat düzenlenmediğine dikkat çeken Erdoğan, şunları söyledi:

'Avrupa dökülüyor'

"Sorarlar insana niçin? Ne eksik de yapmıyorsunuz? İstanbul, Asya ve Avrupa kıtasını bir arada buluşturan ve medeniyetlerin kesiştiği, buluştuğu bir şehir. Ekonomik olarak Avrupa ülkelerinin hepsi dökülüyor. Onların döküldüğü bir dönemde Türkiye şu anda çok daha farklı bir yerde.

Altyapı, üstyapı olarak gayet iyi bir durumdayız. Demontabıl salonlarda müsabakalar yapılıyor. Biz bunu demontabıl salonlarda yapmayacağız, tamamıyla, herşeyiyle mükellef salonlarda yapacağız. Statlarımız var, (Yok size de 80 binlik stat) deniyorsa 80 binlik stat da yapılır.

İstanbul'da 60 bin kişilik statlarımız var. Bunlardan bir tanesi olimpiyat için yapılmıştır, şu anda açık tribünlerini de kapatıyoruz. Çok çok modern bir stattır. Arena, Avrupa'daki birçok stada fark atar. Bizim eksiğimiz yok ama varsa onları gideririz.''

'Adil değil'

Erdoğan, açıklamasında Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Jacques Rogge yaptığı görüşmeye de yer verdi.

Görüşmenin olumlu bir havada geçtiğini dile getiren Erdoğan şöyle devam etti:

''İstanbul olarak şöyle bir özelliğe sahibiz; Londra 3. kez, Madrid 2 kez yaptı. Tokyo iki kez yaptı ve bu ülkeler 2 kez, 3 kez yapmışken Türkiye, 5 kez finale kadar gelmiş ve hala böyle bir olimpiyata evsahipliği yapmayı vermediler. Bu tabi güzel, adil bir yaklaşım olmuyor. Kendileriyle bunu paylaştım.''