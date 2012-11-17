Başbakan Erdoğan: Açlık grevinde ölümlere izin vermeyiz

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Açlık grevlerinde kimsenin ölmesine izin vermeyiz. Umarım yanlış yoldan bir an önce dönerler" dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye saldırısını değerlendirmek ve bir dizi temaslarda bulunmak için Mısır'a gitti. Erdoğan, Mısır'a hareketi öncesi İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı yaptı.

Serap Eser'i molotofla yakarak öldürenlerin açlık grevine başlamasını hatırlatan gazetecilere Erdoğan, şu cevabı verdi:

"Açlık grevinin amacının ne olup olmadığı önemli. Serap kızımızın bulunduğu otobüse Molotof atıp ölmesine neden olan katillerin açlık grevinde olduğunu söylüyorsunuz. Bu şantaj değil de nedir? Derdimiz insanların açlık grevi yapmak suretiyle ölmesine çanak tutmak. Cezaevi ortamlarını en güzel şartlara getirmek suretiyle tutukluluk şartlarını en güzel hale getirmektir."

"Avrupa Parlamentosu’ndan yapılan açıklamayı duydunuz. Demokrasilerde bu yollarla hak elde edilmez Bunlara açlık grevine sevk eden parti TBMM’de. Bu siyasi parti bu tür talepleri burada versin. Onlara aç kalmak suretiyle ölün demek suretiyle değil. Bu yöntemi doğru bir yöntem olarak buluyoruz. Bu yanlış yoldan bir an önce dönülür temenni ederim ki."

"Ülkemiz gündeminden bu yanlış yöntem düşürülmüş olur. Şantajlara bazı mahfillerin medyada ya da başka yerlerde çanak tutmaması gerekir."

"Cezaevinde bu tür yöntemlerle kimsenin ölmesine zemin hazırlamayız Hukuk içerisinde gereği neyse yapılıyor. Mahkum veya tutukluların kendilerine sağlık yönünde müdahale edilmemesi hususunda bile arkadaşlarımız onların tedavisiyle ilgileniyor."