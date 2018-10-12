Erdoğan: Münbiç'te kanallar açıyorlar; bu, "Biz mezarı hazırladık, gelin defin merasimini yapın" demek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Münbiç konusunda Türkiye'nin gereken adımı atacağını belirterek, "90 günde çekileceklerini sözünü vermişlerdi. Münbiç'te kanallar açıyorlar. Bu "Biz mezarı hazırladık, gelin defin merasimini yapın" demek Münbiç'le ilgili gereğini biz yapacağız" dedi.

Erdoğan, "Kalkınmadan, istihdamdan, sosyal yardımlardan taviz vermediğimiz gibi tasarruf politikalarımızdan ve bütçe disiplinimizden de kesinlikle taviz vermeyeceğiz." diye konuştu.

Isparta'da toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

- İçimiz kan ağlıyor eyvallah. Biz şunu da biliyoruz. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler ancak siz bilemezsiniz. Rabbim bize de o makamları nasip kılsın inşallah.

- 90 günde çekileceklerini sözünü vermişlerdi. Münbiç'le ilgili gereğini biz yapacağız.

- Türkiye'nin geleceğinde terör örgütlerine yer yoktur. Bölücü örgütün belediye başkanı tayin etmesine de asla tahammülümüz olamaz.

- Bay Kemal ben senin ne mal olduğunu bilirim. Sen bittin bittin, zavallı.

- Ameliyat durdu diyorsun. Yalan bak. Senin SGK müdürü olduğun zaman bir röntgen çektirmek için 8 ay sonraya randevu veriyorlardı.

- Elbette her dönemin fırsatçıları var.

-Mart yerel seçimlerine iyi hazırlanacağız. Tüm Türkiye'de bu CHP'ye haddini bildirmemiz lazım. Bunun için telefon diplomasisini iyi çalıştırmalıyız.

- Kimisi döviz kurunu bahane ederek etiket üzerinden oynuyor.

- Herkesin gözü önünde yaşanan bir hadiseyi siyasi rant devşirmek için eğip büken, memleketin üzerine 'acı sakız gibi yapışan' bir ana muhalefete sahibiz.

- CHP, geçmişlerindeki ekonomik mandacılık lekesini temizlemek yerine, bir de utanmadan ekonomik bağımsızlık dersi vermeye yelteniyorlar.