Erdoğan: Münbiç’e yaklaşmış durumdayız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Habertürk’te katıldığı canlı yayın programında daha önceden "El Bab sonrası hedef" olarak açıklanan Menbiç'e yaklaşıldığını söyledi.

Erdoğan’ın Rusya ile YPG yakınlaşmasına ilişkin bir soruya verdiği cevap şöyle:

Bizim tabii askeri noktada üç genelkurmay başkanı birbirleriyle bir görüşme yaptı. Görüşmede kendi aralarında devam ettiriyorlar. Bizim Putin’le bir görüşmem oldu. Henüz Trump ile görüşme yapmadık. Orada askeri olarak genelkurmay başkanları görüştüğü için gerekli bilgiler geliyor. Bizim Bab’dan sonra Münbiç’e yaklaşmış durumdayız. Obama’ya söylediğim şeyler vardı. PYD-YPG bunlar Münbiç’te kalmayacak. Burayı terk etmeleri lazım. Bunun ikisi de terör örgütüdür. Bu terör örgütüyle sizin iş tutmanızı NATO işindeki ittifak ortaklığımıza uygun görmüyoruz. Siz bir terör örgütüyle iş tuttuğunuz zaman bu uluslararası hukuk açısından doğru değil. Şu ana kadar bu konuda mesafe alabilmiş değiliz. Bu iki terör örgütüne de ciddi manada silah veriliyor. Bunların bazı silahları da DAEŞ’e geçiyor. Burada gönlümüz şunu arzu ediyor, insani yardım adı altında Münbiç’te bayrak dalgalandırmalar doğru değil. 16 Nisan bu konuda da bizim için önem arz ediyor.

"Münbiç operasyonu başladı ve devam ediyor"

Erdoğan, 13 Mart’ta A Haber ve ATV’nin ortak yayınına konuk olduğu sırada Anadolu Ajansı’nın (AA) PYD’nin Menbiç’te yönetim ilan ettiğine ilişkin olan haberine ilişkin olarak “Bunların hepsi hikâye. Bunlar blöf yapıyorlar. Orada özerklik ilanı filan. Daha önce Kuzey Suriye’de özerklik ilan etmişti, ne oldu? Buralarda Türkiye’nin onayı olmadan adım atamazlar” demişti.

Erdoğan, PYD’nin psikolojik bir ortam yaratarak özerklik ilan etme gayreti içerisinde olduğunu söylerken Menbiç kenarında bazı köylerin alındığını söylemişti.

Erdoğan, “Menbiç operasyonu başladı ve yürüyor diyebilir miyiz?” sorusuna “Tabii” yanıtını vermişti.