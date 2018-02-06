Erdoğan: Münbiç'e, topraklarını asıl sahiplerine teslim etmek için geleceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin operasyonunun Münbiç'e kadar süreceğini dile getirerek, "Münbiç'e topraklarını asıl sahiplerine teslim etmek için geleceğiz" dedi.

Türkiye'nin savunma sanayi sektöründe daha güçlü hale geleceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizde giderek daha güçlü hale gelen bir savunma sanayi sektörü var. Artık dünya devleriyle yarışabilecek hale gelmiş milli kuruluşlarımızın yanında yüzlerce, binlerce özel sektör firmamız geceli gündüzlü çalışıyor.Ülkemizde üretilebilecek hiçbir ürünü dışarıdan almayacağız" ifadesini kullandı.

Grup toplantısında konuşan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Ülkemizde giderek daha güçlü hale gelen bir savunma sanayi sektörü var. Artık dünya devleriyle yarışabilecek hale gelmiş milli kuruluşlarımızın yanında yüzlerce, binlerce özel sektör firmamız geceli gündüzlü çalışıyor.

Mühendislerimiz, teknisyenlerimiz, girişimcilerimiz her gün yeni başarılara imza atıyorlar. Düne kadar yapılamaz denilen nice proje ya tamamlandı, ya tamamlanma aşamasına geldi. Bu sektörde ilk virajı başarıyla döndüğünüzde sonrası daha kolay, hızlı ve hesaplı hale geliyor. Ülkemizin bu seviyeye ulaşmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum.

Tüm girişimcilerimizden ve personelimizden çok daha büyük başarıların müjdelerini beklediğimi ifade etmek istiyorum.

Geçtiğimiz günlerde milletin evinde gençlerle birlikteydik. Türkiye’nin 2053 ve 2071 vizyonlarını gönül huzuruyla emanet edebileceğimiz gençliğin geldiğini görmekten büyük bahtiyarlık duyuyorum.

Buna rağmen gençler konusunda yapmamız gereken hala çok iş olduğunu da biliyorum. AK Parti Gençlik Kolları’nın 1,5 milyon civarında olan üye sayısı, ana muhalefetin toplam üye sayısından fazladır. Gençliğe yönelik eğitim, öğretim, kültür, sanat ve kişisel gelişim sunan STK’larımız hizmet sunduğu kişi sayısı her geçen gün artıyor. Türkiye’de 30 yaşın altında 38 milyon kardeşimiz olduğunu göz önüne alınca çalışmalarımızın yeterli olmadığını düşünüyorum. Bunun için gençlerimize hem daha çok ulaşmamız, hem de her alanda nitelikli hizmetler vermemiz gerekiyor. Geçtiğimiz 15 yılda eğitimde, sporda, sosyal ve kültürel alanda yaptıklarımız, hayalimiz olan gençliği yetiştirme konusunda bize gereken altyapıyı hazırlamıştır. Gençler Cumartesi günü Bitlis ve Batman il kongrelerimizde hem vatandaşlarımızla, hep teşkilatlarımızla hasret giderdik. Tüm kongrelerimiz gibi gerek Bitlis, gerekse Batman’da biz adeta birer miting yaptık. Batman zaten muhteşemdi, Bitlis kara rağmen hakeza muhteşemdi. Milletimizin şehirlere ayak bastığımız andan itibaren gösterdiği sevgi bize sorumluluğumuzun ne kadar ağır olduğunu gösteriyor.

"15 yıldır ülkeyi yönetiyor olmamıza rağmen milletin beklentileri azalmış değildir"

15 yıldır ülkeyi yönetiyor olmamıza rağmen milletin beklentileri azalmış değildir. Tam tersine taleplerin çıtası da yükselmiştir. Düne kadar sadece yol, su, baraj, konut, okul, havalimanı isteyen şehirlerimiz, bugün Türkiye, hatta dünya çapında projeleri konuşuyor. Her biri gerçekten çok önemli projelerin böylesine sahiplenilmesi, geleceğe daha umutlu sarılmamızı sağlıyor.

"Papa Fransuva’yla kapsamlı ve faydalı olduğuna inandığım bir görüşme gerçekleştirdik"

Önceki akşam başlayan, dün dönmemizle neticelenen başarılı bir İtalya ve Vatikan ziyaretimiz oldu. Rahmetli Celal Bayar’dan bu yana, 59 yıl sonra yapılan ilk Vatikan ziyareti olması açısından da önemlidir. Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Fransuva’yla kapsamlı ve faydalı olduğuna inandığım bir görüşme gerçekleştirdik.

Afrin'deki bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 20 Ocak'ta başlattığımız Zeytin Dalı Operasyonu başarı ile sürüyor. Şehitlerimiz yüreğimizi yakıyor. Sivil vatandaşlarımızın acısını da asla unutmuyoruz. Rakam olarak ifade edilen her bir kaybımızın annesi ile, babası ile, kardeşi ile, evli ise eşi ile, varsa çocuğu ile, arkadaşları ile başlıbaşına birer dünya olduğunu çok iyi biliyoruz. İnancımıza göre şehitler ölmez. Onlar diridirler ancak biz kendilerini göremeyiz. Şehit olan kardeşlerimizin ailelerinin yanındayız, yanında olmayı da sürdüreceğiz.

Gazilerimize de her türlü desteği veriyoruz. Türkiye bugün de şehitlerinin, gazilerinin omuzlarının üzerinde istiklaline bakmayı sürdürüyor.

"Sonunda uyuyan devi uyandırdılar"

Tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak" dedik. Kim bunlara yan bakarsa icap ederse 80 milyon tek vücut olarak bunların tepesine binmek bizim boynumuzun borcudur. Türkiye'yi güya DEAŞ'la mücadele için diyerek topaldıkları çapulcularla aynı kefeye koyanlar, kimin eşkiya sürüsü olduğunu yavaş yavaş görmeye başladılar. Biz sabırlı bir devlet, sabırlı bir milletiz. Elimizden geleni yapmaktan çekinmeyiz. Son 2 asrı hep fedakarlıkla geçirdik. Yalanla, dalavere ile ayak oyunları ile, diplomatik sahtekarlıklarla 5 milyon metrekarelik vatanımız talan edildi. Birileri bunu da bize çok görüyor. Bizi öyle çok zorladılar ki sonunda uyuyan devi uyandırdılar. Bunu böyle bilsinler. Türk milleti yepyeni bir döneme ilerliyor. Türkiye'nin her başarısı milyonlarca yürekte dalga dalga büyüyor.

Bugün askerlerimiz kahramanca bir mücadele veriyorlarsa bunun gerisinde Türkiye'nin hedeflerine ulaşacaklarına olan inançları yatıyor. Bize bir mesaj veriyorlar. Bu mesaj tüm milletimiz için daha büyük bir Türkiye'yi inşa etmekle sorumlu olduğumuzdur. Yapacak çok işimiz, gerçekleştirecek çok projemiz vardır.