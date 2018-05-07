Erdoğan, Muharrem İnce'yi Saray'a değil AKP'ye davet etti: Ayakları alışmış olur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin randevu talebini AKP Genel Başkanlığı binasında kabul edebileceğini belirterek, "artimde İnce'yi kabul edebilirim. Randevu talebinde bulundular kısa zamanda cevap vereceğiz. Partimize de ayakları alışmış olur" dedi.

Televizyon tartışmalarına çıkmayacağı konusunda net görüş bildiren Erdoğan, "Özellikle televizyondaki tartışma olaylarına kesinlikle girmek istemiyorum. Üzerimizden kimsenin prim yapmasını istemiyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

- Sırbistan'ın FETÖ ve PKK ile mücadeleyle verdiği destek için ayrıca teşekkür ediyorum. Bugün Sırbistan ile ulaştırma, bilgi ve iletişim teknolojileri, enerji ve polis işbirliği başta olmak üzere bazı önemli belgeleri az önce imzaladık. Bu ahdi temel üzerinde bu alanlardaki ilişkilerimizi derinleştirerek sürdüreceğiz.

Birilerinin ülkemizin balkanlardaki faaliyetlerinden rahatsız olduğunu görüyoruz.

- Birilerinin ülkemizin balkanlardaki faaliyetlerinden rahatsız olduğunu görüyoruz. Bu çevreler Türkiye'nin gayretlerini manipüle etmeye çalışıyor. Şüphesiz meyve veren ağaç taşlanır. Türkiye'nin çabaları da kriz ve istikrarsızlıktan medet umanların planlarına çok büyük darbe indirmektedir. Bizim bu kesimlere tavsiyemiz boş işlerle uğraşmak yerine balkanların barış ve istikrarına katkı verecek konulara yoğunlaşsınlar.

- Dostum Vuciç'in basketbol ile çok yakından ilgilendiğini biliyorum. Fenerbahçe basketbol takımımız 18-20 Mayıs tarihlerinde Belgrad'da Avrupa Ligi finallerinde mücadele edecek. Sırp antrenör ve Sırp oyuncuların da katkısıyla takımımızın kupayı ikinci kez kaldıracağına inanıyorum. Bu şekilde bir başka ortak başarıya daha imza atacağımızı düşünüyorum.

"Partimizde kendisini kabul edebilirim"

- Özellikle televizyondaki tartışma olaylarına kesinlikle girmek istemiyorum. Çünkü üzerimizden kimsenin prim yapmasını istemiyoruz. Ancak partimde kendilerini kabul edebilirim. Çünkü burada kabul olayı farklı bir olay. Şu anda bizler partilerin adayları olarak buna girmiş bulunuyoruz. Hem partinin genel başkanı olarak, hem de partimde bu kabulün daha doğru olacağını düşünüyorum. Ve randevu talebinde bulundular. Ve bu talebe de kısa zamanda cevap verir ve partimizde kendilerini kabul ederiz. Partimize de ayakları alışmış olur