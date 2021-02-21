Erdoğan, Muhammed Emin Saraç'ın cenaze törenine katıldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın hayatını kaybeden babası Muhammed Emin Saraç için Fatih Cami’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Fatih Camii'nde 65 yıl boyunca tefsir, hadis ve fıkıh dersi veren Muhammed Emin Saraç yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında cuma günü hayatını kaybetmişti. Tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında hayatını kaybeden Türkiye'nin önde gelen hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden M. Emin Saraç'ın cenazesi, evinde helallik alınmasının ardından yakınları, talebeleri ve sevenlerinin omuzlarında Fatih Camisi'ne götürüldü.

Fatih Camisi'nde tören

Saraç için Fatih Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman, eski Başbakan Tansu Çiller ve Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ da törene katıldı.

"Onun rahle-i tedrisinde bulunanlar aldıkları emaneti sürdürmeleri lazım"

Cenaze töreninde konuşan Erdoğan şunları söyledi:

"Şu anda musallada Hakk'a uğurlayacağımız muhterem hocamızı imam hatip okulları yıllarından itibaren tanıyorum. O günden son dönemde yaşadığı sıkıntılara kadar zaman zaman ziyaretlerine de gittim. Bu ziyaretlerimde de kendisinden çok ama çok istifade ettim.

Hocamız gerçekten ömrü bir muhaddis olarak gerek tefsir, fıkıh ilminde olsun hocamız hep öncülük etti. Hep bu noktada ön aldı. Dolayısıyla onun rahle-i tedrisinde bulunanlar da bundan sonraki süreci aynı anlayışla sürdüreceklerdir. Onların da vebali olur. Aldıkları emaneti sürdürmeleri lazım.

Biz kendisini hep bir muhaddis, bir müfessir olarak iyi bildik, iyi tanıdık. Yakından tanıma fırsatını da bulduğumuz için mutluyuz. Rabbim, ebedi alemde de bizleri haşr-u cem eylesin."