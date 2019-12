Erdoğan muhalefeti topa tuttu

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın hedefinde Kürt açılımıyla ilgili olarak muhalefet vardı. "Ne diyorlar 'bırakın anneler ağlasın', bunu demek vicdansızlıktır" diyen Erdoğan, CHP'li Onur Öymen'in Dersim isyanıyla ilgili sözlerine tepki gösteren CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutumu için de, "Bir ileri iki geri" yorumunu yaptı. Erdoğan, halka da "CHP ve MHP liderleri konuşurken çocuklarınızı televizyon başından uzaklaştırın" çağrısı yaptı.



AKP Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, Kürt açılımıyla ilgili mesajlar verdi.



Öymen'in Dersim sözleri



Erdoğan, "Atam İzindeyiz pankartlarının arkasına gizlenince, milletin görüş alanından çıktıklarını zannediyorlar. Eminim ki benim aziz milletim bu istismarın cevabını en güzel şekilde verecektir. İnanıyorum ki benim Alevi kardeşim bu istismarcıların gerçek yüzünü görecektir" dedi.



"Biz, bir dil sürçmesinin, yanlış anlamanın, algının peşine düşen, onu istismar eden siyasetçilerden olmadık, olmuyoruz. Siyasi tarihimiz boyunca sözlerimizin nasıl çarpıtıldığını, nasıl yanlış aksettirildiğini defalarca yaşadık, gördük" diyen Erdoğan, Dersim tartışmasında ise dil sürçmesi, yanlış anlama, yanlış aksettirme durumunun olmadığını, bir zihniyetin dışavurumunun gözlendiğini söyledi.





'Özür yerine Atatürk'ü istismar ettiler'





Erdoğan, "Nitekim, şu ana kadar samimi bir şekilde özür dilemek yerine sözlerinin arkasında durdular. Atatürk'ü istismar ettiler ve koltuklarında durmaya devam ediyorlar. Ne yazık ki bakıyorsunuz Tuncelili, Nazimiyeli, o da tutmuş oradan bu sözleri alkışlıyor. Daha sonra manevra yapıyor. Daha sonra tepkiler gelince 'bizde biat kültürü yok' diyor. Ama arkasından hemen gerekli olan şeyler yapılınca bu sefer yeni bir manevra yapıyor. Yani bir ileri iki geri, böyle bir durum işte biz bu üsluba karşıyız işte biz bu tavra, tutuma, davranışlara karşıyız. Ülkem de karşı" ifadesini kullandı.



'Asıl bölücü onlar'



"Bize bölücü yaftasını yakıştırmaya çalışanların ta kendisi aynada kendilerini seyrediyorlar. Asıl bölücü onlar, ortaya bunu koydular da asıl bu tür kampanyaları sürdüren ana muhalefettir, muhalefettir" diyen Erdoğan, "Çünkü sen eğer 81 vilayette halkınla kucaklaşamıyorsan, halkınla bütünleşemiyorsan, 'Ben Türkiye'nin partisiyim' diyemezsin" görüşünü dile getirdi.



'Terbiyem müsaade etmiyor'



Geçen haftaki Meclis oturumlarında CHP ve MHP liderlerinin ve milletvekillerinin kullandığı ifadelere bakılmasını isteyen Erdoğan, şunları söyledi:



"Benim burada o ifadeleri tekrar etmeye terbiyem müsaade etmiyor ve buradan bizi izleyen tüm vatandaşlarıma da samimi bir ricada bulunuyorum. Lütfen bu liderler konuşurken, çocuklarınızı televizyon başından uzaklaştırın, lütfen. Lütfen bu öfkeyi, bu nefreti, bu seviyesiz üslubu görmesinler. Ağza alınamayacak kelimelerin Meclis kürsüsünden pervasızca serdedildiğini, lütfen çocuklarımız duymasınlar. Geleceğin nesillerinde siyasetle ilgili olarak böyle bir imaj oluşmasın. Yine buradan bir kez daha tekrar ediyorum. Ne de teşkilatımın herhangi bir mensubu bu dili bu üslubu, asla kullanmayacaktır, kullanamaz. Atılan her iftiraya anında cevap vereceğiz, her ithamı anında yanıtlayacağız, her iddianın gerçek boyutunu hızlı bir şekilde ortaya koyacağız."



'Türkeş'i hatırlatınca Bahçeli hop oturup hop kalkıyor'



Başbakan Erdoğan, "Merhum Alparslan Türkeş'in hoşgörülü yapıcı, birleştirici tutumu hatırlatıldığında Sayın Bahçeli öfkeleniyor, hop oturuyor hop kalkıyor. Merhum Alparslan Türkeş'in meseleye ilişkin yıllar önce dile getirdiği tespitler, bugün mirasçılarının tutum ve davranışlarından fersah fersah ilerdedir, özgürlükçüdür, açılımcıdır. Bu kadar da değil birinci, ikinci ve üçüncü uyum paketleri DSP, MHP ve ANAP koalisyonunda çıkarıldı. Sadece üçüncü uyum paketinden bir örnek vermek istiyorum. Delillerle konuşacağız, belgeyle konuşacağız öyle afaki değil. Tarih hiçbir zaman affetmez. İşte bunları da affetmiyor. Ne söylediniz bunların hepsi kayıt kuyut altında, bir yere kaçamazsınız. Ama hafıza-i beşer nisyan ile maluldür. Nasıl olsa biz 'unuttururuz' ve böylece de 'yuttururuz' diyorlar" dedi.



'Statüko devam etsin demek...'



Türkiye'nin yıllar yılı bu sorunları konuşmadığını ve asgariye indirmek için netice alan hiçbir uygulama yapmadığını savunan Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti:



"Sadece konuştu, tartıştı, gündemine taşıdı. Ama ne yazık ki kalıcı çözümler üretilmedi. 'Böyle gelmiş böyle gider' diyenler, bu yaklaşımın, bu siyasetin ardına saklananlar sorunları kalıcı, kronik hale getirmekten başka bir amaca hizmet etmediler. Statükonun devam etmesi demek, daha fazla şehit demektir, daha fazla ölüm demektir, daha fazla kan ve daha fazla yüreği parçalanmış anne demektir. Açık söylüyorum 'statüko devam etsin' demek, ölümlere, çatışmalara, yıkıma, haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe ortak olmak demektir."



'Anneler ağlasın demek vicdansızlık'



"Ne diyorlar 'bırakın anneler ağlasın', bunu demek vicdansızlıktır. 'Anneler tabii ki ağlayacak' demek merhametsizliktir. Ölümleri, katliamları, işkenceyi masum yavruların mağaralarda boğazlanmasını onaylamak hatta ve hatta yüceltmek, sevgiden, şefkatten, merhametten nasibini almamaktır, alamamaktır" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:



"İster Alevi olsun, ister Sünni olsun biz hepimiz Kerbela faciasını dinleyerek, Peygamber'in torunlarının nasıl susuzluğa mahkûm edildiğini, nasıl katledildiklerini, sahranın ortasında nasıl zulme maruz kaldıklarını okuyarak büyüdük. 2-3 yaşımızdan itibaren annelerimiz, babalarımız dedelerimiz bizlere Kerbela'yı anlattılar. Bizim tüm bir toplum olarak insan sevgimiz bu ibret dolu anın tekrar tekrar anlatılmasıyla şekillendi. Cinayetin, öldürmenin, insana zulmetmenin ne derece feci olduğunu Kerbela örneği üzerinden belleğimize yerleştirdik. Bir insanı öldürmenin tüm bir alemi öldürmek olduğunu bu şekilde öğrendik. 'Evlad-ı Kerbelayız, bu hatadır, günahtır, zulumdür, ayıptır' diyenlere yapılan Kerbela muamelesini onaylar şekilde Meclis kürsüsüne taşımak millet sevgisiyle insan sevgisiyle nasıl bağdaşır?"