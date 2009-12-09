Erdoğan muhalefete rağmen 'Meksika' dedi

Yıldız Yazıcıoğlu - T24 / Washington



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Meclis’teki grup toplantısında “Amerika kıtası seyahatini yarıda kesmesi gerektiği” yönündeki sözlerine karşılık, Meksika gezisinden vazgeçmedi.



Erdoğan, Washington programı sona erdikten sonra beraberindeki heyetle birlikte Meksika’ya doğru yola çıktı. Bu arada Erdoğan’ın Beyaz Saray görüşmesindeki heyette yer alan Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Arslan Güner ise, Washington’da kaldı.



Erdoğan, dünkü basın toplantısında, beraberindeki bakanlar ve Orgeneral Güner’i kast ederek, “Henüz arkadaşlarla değerlendirmede bulunmadım ancak benim şahsi kanaatim Meksika’ya gerçekleştireceğimiz resmi ziyareti ertelememiz gerekmediği yönünde” demişti. Erdoğan, bugün de kararını değiştirmedi ve rotasını Meksika’ya çevirdi. Erdoğan, kendisine bu konuyu anımsatan gazetecilere, “Bu konu konu mu, Bu hitap hitap mı? Bu kadar basitleşti bunlar” demekle yetindi.



Erdoğan, Washington’da son olarak Alman Marshall Vakfı’nın “Türkiye ve ABD: Bir Model Ortaklık” başlıklı toplantısında bir konuşma yaptı. Bu konuşmasıyla birlikte Washington’daki programını tamamlayan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, AB’den Sorumlu Devlet Bakanı Egemen Bağış, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, AKP Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Tüzmen’in de aralarında bulunduğu Türk heyetiyle birlikte Meksika’ya yola çıktı. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ise, New York’a geçti.





Pentagon’da Afganistan diyaloğu



Orgeneral Güner’in, askeri boyuttaki ABD – Türkiye ilişkileri konusunda Obama ve Erdoğan arasındaki görüşmede ana hatları çizilen konularda detayları konuşmak üzere Washington’da kaldığı öğrenildi. Orgeneral Güner’in, Perşembe günü ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’da görüşmeleri olacağı kaydedildi. Bu görüşmelerde, Obama ve Erdoğan’ın fikir birliğine vardığı Türkiye’nin Afganistan’da askeri eğitim vermek üzere bir merkez oluşturulmasında rol üstlenmesi konusunun da ele alınacağı ifade edildi. Bunun yanı sıra Irak’taki PKK varlığı konusunda Türkiye ile ABD arasında devam eden “istihbarat paylaşımı” başlıklı askeri işbirliğinin de konuşulacağı vurgulandı.