Erdoğan: Mudiler rahat olsun

Başbakan Erdoğan, Merkez Bankası'nda yeni Türk lirasının tanıtıldığı toplantıda, yurtdışında batan ve Türkiye'de de faaliyet gösteren Avrupa bankalarının Türk mudiler için bir sıkıntı yaratmadığını söyledi.



Başbakan Erdoğan, "BDDK bu bankaları çok yakından takip ediyor. Fortis ve Dexia mudileri rahat olsun. Bir sorun olacağını sanmıyorum. Ülkemizde böyle bir durum sözkonusu değil. Bizim bankacılık sistemimiz yurtdışındaki o atmosferi kesinlikle yaşamıyor" dedi.

Türkiye'nin eskiden yaşadığı sıkıntıları aştığını vurgulayan Erdoğan, "Yüzde 30-35'lere varan kredi risklerimiz vardı eskiden, şimdi onlar yok.



Bankalarımız çok dikkatli gidiyorlar. BDDK tavizsiz şekilde onları takip ediyor. Rehavete kapılmayacağız. Ama şu anda öyle bir sıkıntımız yok" diye konuştu.

