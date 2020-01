Erdoğan: MTV zammı Bakanlar Kurulu'nda yeniden görüşülecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne getirilen yüzde 40'lık zammın Bakanlar Kurulu'nda yeniden görüşüleceğini söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki açılış resepsiyonuna katılan Erdoğan, MTV'ye yapılan zammın yeniden ele alınacağını belirterek "Daha önce motorlu taşıtlara olan zam oranı, aslında çok çok yüklü bir zam oranı değildi. Ama şu andaki zam oranını Bakanlar Kurulumuz tekrar bir değerlendirirse, o değerlendirmeden sonra ne yapabilir, tekrar bir düşürme olur mu olmaz mı, o tabi hükümetimizin takdiridir" dedi.

Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile perşembe günü görüşeceğini belirterek, "Kuzey Irak konusunda liderler zirvesi yapmayı planlıyor musunuz?" sorusuna, "Perşembe günü Sayın Bahçeli ile görüşmem olacak. Ondan sonra da duruma göre Sayın Kılıçdaroğlu'na da davet yapmak suretiyle, onun ayrıca bu konudaki kanaatlerini alırım. Bu kanaatleri de pekiştirmek suretiyle, bu noktadaki sürecimizi zenginleştirmiş oluruz" diye konuştu.

Erdoğan, Kuzey Irak'taki referanduma ilişkin olarak da, "Her şeye hazırlıklı olmalıyız " ifadesini kullandı.

Orgeneral Akar İran'a gitti

Orgeneral Hulusi Akar'ın İran'a gittiğini söyleyen Erdoğan, " Biz de 4 Ekim'de İran'da olacağız" şeklinde konuştu.

Erdoğan, TBMM'de düzenlenen yeni yasama yılı resepsiyonunda kuvvet komutanlarıyla da selamlaştı.



Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar ile bir süre sohbet eden Erdoğan, "Genelkurmay Başkanımız İran'a gitti." dedi.



Erdoğan'ın "Biz her an hazır olalım her şeye." sözlerine komutanlar "Hazırız." diye karşılık verdi.