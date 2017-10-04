Erdoğan: MOSSAD'la verilmiş Kuzey Irak'ta referandum kararı gayrimeşrudur

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) düzenlenen "bağımsızlık referandumu"na ilişkin olarak "MOSSAD'la o masaya oturarak vereceğin karar, meşru değildir. Gayrimeşrudur" dedi.

25 Eylül'de yapılan bağımsızlık referandumunda, sandıktan yüzde 90 oranında "evet" oyu çıkmıştı. Referandum sonrası Erdoğan, IKBY Başkanı Mesud Barzani'ye yönelik olarak "Böyle bir yanlışa düşeceğine ihtimal vermiyorduk, demek yanılmışız" demiş; bölgeye yönelik bir dizi yaptırımlar uygulanacağını ifade etmişti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Tahran'da ortak basın açıklaması düzenleyen Erdoğan'ın açıklamalarından ilgili bölüm şöyle:

MOSSAD'la o masaya oturarak vereceğin karar, meşru değildir. Gayrimeşrudur. Bu şekilde böyle bir adımı atmak, Erbil'i yalnızlığa mahkum edecektir.

İran ve Türkiye olarak bu konudaki kararlılığımız bellidir. Irak'taki muhatabımız merkezi yönetimdir. Bu referandumu da kesinlikle gayrimeşru olarak telakki ediyoruz.

Bildiğiniz gibi attığımız adımlar var. Gerek İran'ın, gerek Türkiye'nin, gerek merkezi yönetimin... Ama bundan sonra daha da ağırlaştırılarak atılacak adımlar var.