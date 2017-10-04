T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan: MOSSAD'la verilmiş Kuzey Irak'ta referandum kararı gayrimeşrudur

"Bu şekilde böyle bir adımı atmak, Erbil'i yalnızlığa mahkum edecektir"

04 Ekim 2017 18:32

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) düzenlenen "bağımsızlık referandumu"na ilişkin olarak "MOSSAD'la o masaya oturarak vereceğin karar, meşru değildir. Gayrimeşrudur" dedi. 

25 Eylül'de yapılan bağımsızlık referandumunda, sandıktan yüzde 90 oranında "evet" oyu çıkmıştı. Referandum sonrası Erdoğan, IKBY Başkanı Mesud Barzani'ye yönelik olarak "Böyle bir yanlışa düşeceğine ihtimal vermiyorduk, demek yanılmışız" demiş; bölgeye yönelik bir dizi yaptırımlar uygulanacağını ifade etmişti. 

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Tahran'da ortak basın açıklaması düzenleyen Erdoğan'ın açıklamalarından ilgili bölüm şöyle:

MOSSAD'la o masaya oturarak vereceğin karar, meşru değildir. Gayrimeşrudur. Bu şekilde böyle bir adımı atmak, Erbil'i yalnızlığa mahkum edecektir. 

İran ve Türkiye olarak bu konudaki kararlılığımız bellidir. Irak'taki muhatabımız merkezi yönetimdir. Bu referandumu da kesinlikle gayrimeşru olarak telakki ediyoruz. 

Bildiğiniz gibi attığımız adımlar var. Gerek İran'ın, gerek Türkiye'nin, gerek merkezi yönetimin... Ama bundan sonra daha da ağırlaştırılarak atılacak adımlar var. 

ETİKETLER

ErdoğanKuzey Irak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24