Erdoğan, Moritanya'da konuştu: 15 Temmuz bizim için gerçek dostlarımızın ortaya çıktığı zamandır

Dört Afrika ülkesini kapsayan ziyareti çerçevesinde Cezayir'deki temaslarını tamamlayarak Moritanya’ya geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moritanyalı mevkidaşı Veled Abdulaziz ile baş başa görüştü. İki lider, görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

"15 Temmuz bizim için gerçek dostlarımızın ortaya çıktığı zamandır" ifadesini kullanan Erdoğan, "Moritanya makamlarına FETÖ ile mücadelede verdikleri destekten dolayı" teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Moritanya, medreseler diyarıdır. Moritanya aynı zamanda alimler ve hafızlar diyarıdır.

Moritanyalı kardeşlerimin neredeyse yarısının hafız olduğunu öğrendim. Bu geleneği devam ettirdiğiniz için size şükranlarımı sunuyorum. Ülkenizi ziyaret eden ilk Cumhurbaşkanı olmaktan da onur duyuyorum. Bunun geç kalmış bir ziyaret olduğunu biliyorum.

Biz, Moritanya ile kazan-kazan esasına dayalı bir birlikteliği oluşturacağız. Bugün iş adamları da benimle birlikte gelerek, Moritanyalı iş adamlarıyla toplantıda bulundular.

Moritanya'nın madencilik alanında çok ciddi bir potansiyeli barındırdığını biliyoruz. Bizim de Türkiye olarak bu alanda ciddi tecrübelerimiz var. İnşallah bunları Moritanyalı kardeşlerimizin hizmetine sunmak isteriz. Önümüzdeki dönemde karma ekonomi komisyonun ilk toplantısını düzenleyeceğiz.

Savunma alanında da tecrübelerimizi, kardeşlerimizle paylaşmayı ayrıca arzuluyoruz. Sahil ülkelerinin kaldıkları terör tehdidini, şüphesiz ki en çok anlayanların başında Türkiye gelmektedir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı sahil güvenlik bölgesine 5 milyon dolarlık katkıda bulunacağımızı ifade ettik.

15 Temmuz'da ülkemiz FETÖ'nün hain darbe girişimi ile karşı karşıya kaldı. 15 Temmuz bizim için gerçek dostlarımızın ortaya çıktığı zamandır. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'na ülkemize yönelik gösterdiği dayanışma için tekrar teşekkür ediyorum. Ayrıca, Moritanya makamlarına FETÖ ile mücadelede bize verdikleri destekten dolayı tekrar teşekkür ediyorum.

Yeni dünya düzeni kurulurken, Afrika ile birlikte yürümek istiyoruz. ABD'nin kendisi için Kudüs'ü başkent ilan etmesi, bizi asla ilgilendirmez. Bizde bir söz var 'Kendisi çalar, kendisi oynar.' Bunu Birleşmiş Milletler'de gördük. 128 ülke ABD'nin karşısında dik durdu. ABD ise, kasaba niteliğindeki 8 ülkeden ancak oy alabildi. Kudüs konusunda hiçbir geri adım atmayacağız. Kudüs Filistin Devleti'nin başkentidir."