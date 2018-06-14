Erdoğan: Moody's'e operasyon çekeceğiz

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye ekonomisinin üzerinde oyunlar oynandığını söyleyerek, "İnşallah 24 Haziran'dan sonra o Moody's'e bir operasyon biz çekeceğiz" dedi.

Erdoğan, "Bu adamlar ekonomiyi bilmiyor. Bunlar zannediyorlar ki ekonomi sadece cepteki paradır. Ekonomi sadece cepteki para değildir. Türkiye'de ekonomi zor durumda olsa yüklenici firmalar bu kredileri, rakamları nereden bulacaklar?" diye konuştu.

"OHAL'in kampanyalara yansıyan en ufak yanı yok ki. Bir tane örnek versinler, OHAL nerede hangi kampanyayı engelledi?" diye soran Erdoğan, "Bir defa bu OHAL, bizim göreve geldiğimiz zamandaki OHAL değil. Bu OHAL, tam aksine şu andaki terör tehdidi altındaki bölgeleri, bu tehditten kurtarmaya yönelik bir güvenlik tedbiridir" ifadesini kullandı.

Moody's açıklaması

Türkiye ekonomisi üzerinden oynanan oyunlara dikkati çeken Erdoğan, "İnşallah 24 Haziran'dan sonra o Moody's'e bir operasyon biz çekeceğiz" ifadesini kullandı.

"Tutuklu olan kişi de aday olamaz"

Demirtaş'ın adaylığına ilişkin Erdoğan, "Aday olduğunda içerideydi. Orada zaten bir eksiklik, bir yanlışlık var. Yani biz burada illa mahkumiyeti adaylık şartları arasında saymamamız lazım. Tutuklu da olsa bence tutuklu olan kişi de aday olamaz, olmamalı. Çünkü bu bir kaçamak yoldur. Buna niye böyle bir fırsatı biz verelim?" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İnce'nin 'FETÖ' iddialarına ilişkin, "Kalkıyorsun Erhan Afyoncu'ya takılıyorsun. Erhan Afyoncu kim, sen kim? Erhan Afyoncu'nun atılacak tırnağı olmazsın."dedi.